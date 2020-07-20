八通關古道虎頭蜂群螫人 15名以上男女急送醫

八通關古道蜂群出沒，有遊客被螫傷，消防人員上山救護。圖／南投消防局提供

南投消防局接獲報案，指信義鄉八通關古道有一群虎頭蜂盤據，今天中午傳有15名以上遊客與山友被螫傷。

南投消防局接到民眾報案，派遣玉山、信義、水里分隊與救護車前往到場，南投衛生局啟動大量傷患救護與應變機制。據悉，患者身體多處遭蜂螫，意識清楚，下午2點多再接獲有山友被螫傷，消防隊通報玉管處、信義分局，並出動裝備要摘除蜂巢，同時為顧及還有卅多名山友在周遭區域，唯恐再有人被波及，消防員已在登山口管制。

【中央社／南投縣20日電】

南投縣1天3件山域事故，有登山客疑高山症由直升機救下山，還有山友腳抽筋求援，另在信義鄉八通關古道有18名登山者遭蜂螫，所幸遭蜂螫傷者無生命危險，後續由義消摘除蜂巢。

南投縣山域事故今天接二連三。消防局今天上午11時多接獲民眾報案指稱，信義鄉八通關古道指標約2.8公里處有多名登山者遭蜜蜂螫傷，先後有多通電話持續報案，立即派遣玉山分隊救援，並通知信義、水里分隊救護車出勤，也通知衛生局啟動大量傷患應變機制。

消防局表示，截至下午後送16名傷者，另有2人自行就醫，共計18名傷患，傷情分類都是中級，傷者意識清楚，但身體多處遭蜂螫，傷患分送竹山秀傳醫院、信義鄉衛生所治療，同步通報玉山國家公園管理處、南投縣警察局信義分局派員到登山口管制入山。

消防局指出，蜂螫攻擊熱區約在步道2.8公里處，消防員、玉管處巡山員在3公里處管制，並協助人員下山，評估仍有30多名山友等候蜂窩移除，暫無法通過，水里、玉山分隊車輛待命，衛生局也派4輛救護車到信義衛生所，目前所有傷患都送醫，暫無蜂螫相關報案，玉山義消趕往現場移除蜂窩。

另外，一名77歲老翁行走信義鄉八通關古道，在八通關草原疑高山症不適報案，內政部空中勤務總隊今天上午8時20分接獲通知，派直升機飛往八通關停機坪搭載病患，上午9時18分起飛定向花蓮德興棒球場，上午9時45分降落，病患由消防人員後送醫院。

消防局上午11時19分也獲報指出，仁愛鄉合歡西峰有登山者腳抽筋，需要救援，仁愛消防分隊已出動趕往現場，截至下午3時尚未接觸傷者；初步了解，一名報案人自稱腳抽筋落後，同行友人不在附近，因此需要救援。詳細案情有待救援隊接觸傷者後回報。