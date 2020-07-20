災時不狼狽 消防署E化家庭防災卡

颱風季節至，內政部消防署今天說，重大災害發生時，因交通、通訊混亂或中斷，常讓民眾一家人相互找尋困難，或增加政府救災負擔，呼籲可先上網填寫家庭防災卡，提升應變能力。

為因應颱風季節，消防署6月下旬推出3項全新防災資訊服務，包括個人化防災網站「防災有Bear來」、119報案APP和防救災應變管理資訊雲端服務EMIC 2.0，盼全方位提升災害應變能力。

其中，「防災有Bear來」是新建置的個人化防救災資訊網站，民眾登入網站後，可建立和自身相關的「家庭防災卡」及「緊急避難包」等資訊。

消防署今天在臉書發文表示，大規模災害發生時，交通、通訊往往會相當混亂而且可能中斷，建議民眾平時就應和家人共同討論災害發生時的「緊急集合地點、緊急聯絡人、避難收容處所」等相關資料，災時才能知道要如何與家人聯絡及團聚。

如何輕鬆整理上述資訊，消防署說，民眾現在只要透過「防災有Bear來」網站，即可輕鬆填寫E化的「家庭防災卡」，不但方便查詢又可規劃避難路徑，輕鬆做好家庭防災。

消防署指出，每個家庭只要花一點時間、一起討論，有了共同默契，一旦發生大災害時，對全家人必有助益，可避免一家人互尋的問題，減少變成救災單位負擔機率，讓救災資源可用在最需要地方。

同時，即日起至8月2日止，民眾只要在上網完成註冊「防災有Bear來」和填寫家庭防災卡至少一名緊急聯絡人資料，就可參加「Bear防水背包」抽獎活動，包包內備有收音機、手電筒等避難、防災小物。