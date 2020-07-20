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經濟拮据養71貓每隻賣7000元遭沒入 基隆飼主抗罰求償敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

貓咪情境示意圖。圖／Ingimage
貓咪情境示意圖。圖／Ingimage
基隆一名陳姓男子去年未辦理特定許可證私自繁殖貓隻上網販售，遭動物保護防疫所依違反動保法裁罰10萬元、勒令停業並沒入25隻貓。陳男不服提告抗罰並求償19萬元財物損失，台北高等行政法院認為原處分無誤，判他敗訴，可上訴。

判決指出，陳姓男子未辦理寵物業許可證，擅自於住處繁殖貓隻，在「飛格寵物家族」網站（flycall.com）以每隻7000元刊登販售，並以通訊軟體Line聯絡買家。

民眾向基隆市政府所屬的動保所檢舉，確定他在網路上張貼販賣訊息，依違反動保法裁罰10萬元、勒令停業並沒入25隻貓。陳男不服不服，向農委會提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

他主張，基隆巿府選擇性沒入22隻乳貓（7天大至2月大）、3隻母貓，卻未將另46隻成貓、老貓一併沒入，已完全扭曲動保法立法精神，行為屬不當；此外，動保所沒入造成金錢損失，依25貓隻分別計算，共求償19萬元。

他主張，基隆市府無視於行政權侵犯立法權的違憲行為，前年3月25日在電子媒體上公開聲明，將率先全國奉行「只出不進」原則，將不再核發任何一張特定寵物業許可證，完全剝奪基隆市民為求營生，申請許可證的責任、義務與基本權益。

基隆市政府辯稱，沒入陳男營利販售的25隻貓，此為原處分之一部分，鑒於基隆市唯一一處動物收容所「寵物銀行」尚未改建，無合適飼養貓隻處所，原於去年4月23日預定採沒入後責付陳男保管至離乳2個月齡，再逐一認養。

但這非最佳方案，最終決定依動保法第14條第1項委託動保團體照顧及辦理後續認養。至於陳男其他46隻成貓，非沒入標的及範圍，本為他所飼養，依動保法第5條第2項應盡飼主責任，而應依第22條第3項完成絕育及寵物登記，不得推卸責任來規定法規。

法院審理時，陳男自承有賣貓意圖，否則無法活下去，因為太太罹癌，實在不得已。自己沒有營利意圖，不是靠賣貓來賺錢，是必須賣貓來養活小貓，否則有46隻貓，其中30隻母貓，怎麼可能一年只賣12、13隻小貓來維持貓隻生活。

法院認定，陳男本身經濟拮据卻仍飼養高達71隻貓隻，明顯已逾越玩賞、伴侶目的，而意在販賣營利。他在網路張貼販貓廣告，尤得證其販貓以營利事實。而所謂營利是獲取利潤之意，至於日後如果支配使用，乃屬另事，與營利意圖的認定無關。

法院指出，基隆市府不再核發特定寵物業許可證，乃寵物政策問題，縱陳男認該政策未盡周延或不當甚至違憲，也不得自行免除依法應領得營業證照，才可經營特定寵物繁殖買賣或寄養的行政法上義務；基隆市府原處分於有法據，判陳男敗訴。

基隆一名陳姓男子去年未辦理特定許可證私自繁殖貓隻上網販售，遭動物保護防疫所依違反動保法裁罰10萬元、勒令停業並沒入25隻貓。陳男提告，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。圖／本報資料照。
基隆一名陳姓男子去年未辦理特定許可證私自繁殖貓隻上網販售，遭動物保護防疫所依違反動保法裁罰10萬元、勒令停業並沒入25隻貓。陳男提告，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。圖／本報資料照。

基隆 寵物 動保法

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