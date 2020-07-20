無照男疑把油門當煞車 賓士撞倒26輛機車、1人傷

新北市新店區今天上午發生一起誇張車禍！駕駛白色賓士的張姓男子疑操作不慎，整輛車衝撞停放在路邊的26輛機車、3輛自行車和1輛轎車，還波及到一名牽著機車準備離開的王姓騎士，造成對方手腳受傷送醫治療；警方獲報到場處理事故，張男的酒測值雖然為0，但是無照駕駛，後續將被追究相關責任。

據了解，張男（37歲）所駕駛的白色賓士是其父所有，事發前一刻，整輛車明顯往馬路外側偏移，撞上王姓騎士後，接著又衝撞前方整排機車，滑行約4、5公尺才停下。

事發後，白色賓士壓著數輛機車，整個車頭高高翹起，車前還有10多輛機車如保齡球瓶般傾倒四散，由於事發地點對面就是郵局，不少辦業務的民眾看到這一幕都被嚇壞。

警方到場後實施酒測，張男的酒測值為0，其自稱操作不慎，誤把油門當煞車，才會暴衝撞上王姓機車騎士和機車；受傷的王男首當其衝，左肩及右腳踝受傷，但意識清醒，後續送往耕莘醫院治療。