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酒後失控苗栗市一路砸 醉男盧警喊「反清復明」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

41歲張姓男子昨天晚上酒後涉嫌騎車在苗栗市，持鐵槌砸公家單位轎車及大門，苗栗警察分局組成專案小組循線一路追查，1個小時內在公館鄉逮人，他拒絕酒測，大喊「反清復明」，盧到今天凌晨3點多，強制抽血檢驗，酒精濃度超標，全案依毀損罪及公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，張男昨晚在苗栗市住處酒後，晚上9點20分騎機車外出，手持鐵鎚先後到衛生福利部苗栗醫院停車場，砸破1輛轎車玻璃，接著再到縣政府消防局，砸破停在大門的局長公務座車玻璃，隨後又至苗栗縣政府第一辦公大樓砸大門玻璃，縣府保全人員立即報警處理。

張男涉嫌砸的都是公家單位，相當敏感，苗栗分局組專案小組以車追人，查出張男又騎車到苗栗地方法院，涉嫌砸破大門，辦案人員沿途調閱監視器一路追查，發現張男所騎機車停在公館鄉，他不知去向，分局調派苗栗市、公館鄉及銅鑼鄉警力兵分多路分頭搜尋，晚上10點半左右在棄車點外3公里處張男逮捕。

警方將張男帶回偵詢，他相當不合作，拒絕酒測、胡言亂言，還大喊「反清復明」，在場員警都錯愕，他盧到今天凌晨3天多，警方報請檢察官簽發鑑定許可書，戒護他到醫院強制抽血，換算呼氣酒精濃度值0.50，全案依毀損罪、公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局分局長賴銘助表示，分局本著團隊協力合作精神，案發1小時左右迅速破案，展現警方動員迅速、效率極高的辦案精神，警方對於任何危害社會治安行為，必定本於零容忍態度，絕不寬貸，任何挑戰公權力的行為，必定依法究辦。

張姓男子昨晚酒後在苗栗市，涉嫌持鐵槌亂砸，苗栗縣政府消防局長座車也遭殃。記者范榮達／翻攝
張姓男子昨晚酒後在苗栗市，涉嫌持鐵槌亂砸，苗栗縣政府消防局長座車也遭殃。記者范榮達／翻攝
張姓男子昨晚酒後在苗栗市，涉嫌持鐵槌亂砸，警方1個小時內逮人。記者范榮達／翻攝
張姓男子昨晚酒後在苗栗市，涉嫌持鐵槌亂砸，警方1個小時內逮人。記者范榮達／翻攝

酒精 酒測 警察

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