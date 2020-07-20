84歲老翁迷路累壞坐公園 平鎮警路過關心助返家

桃園市84歲廖姓老翁昨天下午與好友到楊梅一處牧場散步活動筋骨，沒想到半路與友走散，老翁一路走到平鎮的新勢公園，直到體力不支累坐公園長凳，幸好巡邏員警經過發現，幫助老翁平安返家。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，廖姓老翁住楊梅埔心，昨天下午與幾位好友相約去埔心牧場，老翁拄著拐杖走得慢，半路與好友走散，他路不熟沒想到居然沿著台一線，一路走到平鎮的新勢公園，足足走了5公里，直到體力不支坐在公園長凳，連蚊蟲叮咬也無力反抗。