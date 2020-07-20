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84歲老翁迷路累壞坐公園 平鎮警路過關心助返家

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市84歲廖姓老翁昨天下午與好友到楊梅一處牧場散步活動筋骨，沒想到半路與友走散，老翁一路走到平鎮的新勢公園，直到體力不支累坐公園長凳，幸好巡邏員警經過發現，幫助老翁平安返家。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，廖姓老翁住楊梅埔心，昨天下午與幾位好友相約去埔心牧場，老翁拄著拐杖走得慢，半路與好友走散，他路不熟沒想到居然沿著台一線，一路走到平鎮的新勢公園，足足走了5公里，直到體力不支坐在公園長凳，連蚊蟲叮咬也無力反抗。

所幸北勢派出所警員林家丞晚上巡邏經過，看見長椅上似乎有個人影，繞回上前看見老翁臉色慘白坐在長凳上，由於老翁體力透支，說起話來有氣無力沒辦法清楚表達，林家丞趕緊電召巡邏車將老翁先送回派出所休息，並提供飲水及食物供老翁讓他恢復體力，還拿藥幫老翁擦蚊蟲叮咬的部位。員警再利用人臉辨識系統查出老翁身分，並聯繫老翁的兒子到派出所接他回家。

警方晚間在公園發現老翁，先送到派出所再聯絡家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝
警方晚間在公園發現老翁，先送到派出所再聯絡家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝

老翁 牧場 人臉辨識

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