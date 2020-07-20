影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

南投縣埔里鎮某農莊民宿前天傳有偷拍事件，偷拍狼竟是民宿小老闆，至少有12人受害並決定提告，也因該民宿在網路風評不錯，且在cos界以好拍聞名，引發譁然；而涉案的陳姓小老闆今在父親陪同下出面，2人數度鞠躬致歉，受訪時不斷哭泣，陳父則稱自己非常愧疚、管理不當、教導無方。

陳父表示，他覺得非常的愧疚，對觀光業造成影響，也對社會大眾及曾經來過住過的客戶、朋友表達歉意，真的非常抱歉，該民宿以後絕對度會再發生這樣的事情，這都是他管理不當、教導無方，才會造成這樣一個錯誤的行為，對不起。

涉案的陳姓小老闆受訪時則不斷哭泣，他聲淚俱下表示，對於這次犯下的錯誤，感到非常的後悔，對不起所有信任他們的人，到民宿來拍照，真的非常的抱歉；陳父則強調，以後會加強管理，針對受害者除特別抱歉，也會做精神上補償。

埔里警分局則表示，18日有民眾在該農莊民宿的戶外廁所發現有偷拍情事，當地警所獲報後即派員前往處理，並製作相關筆錄，而陳嫌見無法隱瞞，因此到案說明且坦承偷拍，並交出犯案工具、影像，全案依妨害秘密罪嫌將其依法送辦。

據了解，陳嫌交出影像內至少有12人遭偷拍提告，而陳嫌平時除在家中民宿協助處理相關事務，本身也是Cosplay攝影愛好者，常有Cosplay迷找他拍攝相關照片，家中民宿也因可水下攝影、日式造景等，成為cos界的好拍景點。