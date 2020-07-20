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影／外國情侶中潭公路遭砂石車逼車驚魂 警方：全力偵辦

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

比利時情侶Naick和Kim在台旅遊，日前開車行經台21線中潭公路附近，因連遭兩輛砂石車超車，兩人把行車紀錄器畫面上傳Youtube，短短一周已有逾19萬人次觀看，逼車的畫面，嚇得他們直呼：「太危險了！」兩人的臉書日前有網友痛批該名砂石車司機的行為；集集分局長康健浚上午也對同仁用詞不當，對廣大社會民眾表示歉意外，將詳細查證違規事實後予以告發開罰。

副分局長陳志文指出，比利時情侶在臉書公佈影片後，本分局相當重視，並即刻於該臉書回覆本分局查處情形，獲得當事人善意的回應，分局同時根據比利時情侶所提供的影片， 雖然欠缺具體正確的時間跟地點，但分局根據車牌已查出是埔里一家砂石車公司，將進一步偵辦調查中。

陳志文強調當天受訪後，媒體再次來電詢問時曾指出，警方檢視該Youtube上傳影片有明顯剪接痕跡，且影片中除砂石車車牌外，欠缺具體正確的時間跟地點，但未指出外國情侶對台灣民情不了解，至於在臉書撤文，表示是在事後發現該媒體文中被斷章取義之處，遭網路撻伐下，在避免事端下才撤回臉書貼文。

分局長康健浚指出，針對縣內取締砂石車的道路違規案件，歷來從未放鬆勤務，僅今年上半年共取締砂石車違規達271件，較去年同期243件為多外，目前仍每個月規劃執行專責取締違規砂石車勤務，以保障民眾生命財產安全；針對這件國際旅客在台遇到的事件，已通函縣內砂石車公會及運輸同業公會，要求約制所屬業者及司機，切勿有惡意逼車、違規駕駛等行為。

比利時籍情侶Naick和Kim在YouTube影片7月13日上傳後，截至今天已有逾19萬人觀看，以及超過千則的留言，同時引發不少台灣網友在網上痛罵砂石車司機丟臉丟到國外去了。

比利時籍情侶Naick和Kim在台旅遊，上周開車行經台21線中潭公路附近，因連遭兩輛砂石車逼車，十分驚恐。圖／Youtube截圖
比利時籍情侶Naick和Kim在台旅遊，上周開車行經台21線中潭公路附近，因連遭兩輛砂石車逼車，十分驚恐。圖／Youtube截圖
比利時情侶臉書日前有網友痛批砂石車司機的超車行為，集集分局已有善意留言表示全主動偵辦。圖／臉書截圖
比利時情侶臉書日前有網友痛批砂石車司機的超車行為，集集分局已有善意留言表示全主動偵辦。圖／臉書截圖
比利時籍情侶Naick和Kim在台旅遊，上周開車行經台21線中潭公路附近，因連遭兩輛砂石車逼車，十分驚恐。圖／Youtube截圖
比利時籍情侶Naick和Kim在台旅遊，上周開車行經台21線中潭公路附近，因連遭兩輛砂石車逼車，十分驚恐。圖／Youtube截圖
比利時情侶臉書日前有網友痛批砂石車司機的超車行為，集集分局已有善意留言表示全主動偵辦。圖／臉書截圖
比利時情侶臉書日前有網友痛批砂石車司機的超車行為，集集分局已有善意留言表示全主動偵辦。圖／臉書截圖

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