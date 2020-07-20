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影／柴犬跟主人到谷關玩瘋走失6天 人狗在派出所重逢

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

派出所內的溫韾一刻，一隻柴犬日前跟著主人到台中谷關玩，在谷關玩瘋竟走失，主人全家人遍尋不著報警，台中警方透過地方LINE群組貼照協尋，昨天終於有人找到狗，警方昨晚通知飼主到谷關派出所和狗團聚，人狗在派出所高興重逢。

警方表示，這隻柴犬在山區流浪已6天，如何從山上走到山下的派出所附近，警方也很好奇；林姓飼主一家人本月14日到和平谷關旅遊，飼養柴犬「Golden」久未出遊玩瘋了，在捎來步道和波津加山登山口附近走失，一家人遍尋不著，太陽也漸漸下山，飼主一家人只好前來派出所，請求警方協助。

員警見飼主焦急如焚，立即請飼主提供愛犬照片，上傳到谷關地區的LINE群組「谷關放送台」，發動居民協助尋找。飼主一家人持續到處找尋至天色漸暗未果，再次到派出所，拜託有狗狗消息請通知他們後黯然離開。

連續2天，谷關派出所勤餘的熱心員警也自動前往捎來步道沿線找尋，都沒有「Golden」的蹤跡，昨天下午，在谷關派出所後方的當地張姓居民到派出所，說他撿到1隻疑似走失的柴犬，警方請他把狗牽來派出所，果真就是「Golden」。員警立即通知家住台中北區的飼主，飼主接到電話欣喜若狂，全家昨晚立即趕到派出所團圓，「Golden」在派出所等待家人期間顯得神情落寞，見到家人後立即熱情衝上前，家人抱著愛犬，感謝尋獲的居民及警方的協尋，幫助流浪6天的「Golden」平安回家。

警方表示，柴犬走失的地點，和被發現的位置，距離約一公里，但山路有長下坡，還要經過長吊橋，懷疑狗是否敢走吊橋，又會走階梯下坡；林姓飼主表示，她和家人都很愛Golden，狗走失後，她和家人曾到和狗走失的最後地點，放狗愛吃的零食，拿狗玩具，發出聲音的球在現場呼喚，昨晚到達派出所時先聽到狗哭泣聲音，看到Golden，牠立刻撲上前，全家人總算放心，很感謝警方和當地居民的協助尋狗。

一隻柴犬跟主人到谷關玩時走失，主人報案，台中警方昨天幫忙找到狗，狗和主人團聚。圖／警方提供
一隻柴犬跟主人到谷關玩時走失，主人報案，台中警方昨天幫忙找到狗，狗和主人團聚。圖／警方提供
一隻柴犬跟主人到谷關玩時走失，主人報案，台中警方昨天幫忙找到狗，狗和主人團聚。圖／警方提供
一隻柴犬跟主人到谷關玩時走失，主人報案，台中警方昨天幫忙找到狗，狗和主人團聚。圖／警方提供

柴犬 吊橋 LINE

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