鐵鎚砸公署及座車玻璃 苗栗醉男送辦

苗栗市張姓男子酒後騎機車外出，先後在衛福部苗栗醫院停車場及苗栗縣消防局，以鐵鎚砸破車輛玻璃，接著又到苗栗縣政府第一辦公大樓將大門玻璃砸毀；警方獲報迅速逮捕送辦。

苗栗警分局今天指出，勤務指揮中心昨晚9時30分許接獲縣府保全報案，一名男子騎乘機車經過縣政府第一辦公大樓時，手持鐵鎚將大門玻璃砸破揚長而去，分局長賴銘助獲報後立即指示成立專案小組調查。

警方調閱監視器鎖定車號，沿途調閱監視器追查，在公館鄉發現張男棄置的機車，隨即調派苗栗市、公館鄉及銅鑼鄉警力多路查緝，最後在棄車點外3公里處發現逃逸張男，合力逮捕，案發1小時左右迅速破案。

警方調查，41歲張姓男子騎機車先到衛福部苗栗醫院停車場將一部自小客車玻璃砸破後，再前往經國路上消防局砸破一部公務車玻璃，接著又到苗栗縣政府第一辦公大樓砸毀大門玻璃。

張男落網時渾身酒氣，據指出，他向警方供稱飲酒後心情不佳，行為失控，警詢後，今天依毀損及公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。