吃消夜看不順眼！男1打7遭刺傷 新北警鎖定對象追緝

新北市汐止區傳街頭鬥毆事件，18歲的李姓男子今晨3時許和朋友到大同路二段吃宵夜，剛到門口就與其他客人互看不順眼，口角後衍生激烈肢體衝突，結果反被對方持尖銳物刺傷，現場血跡斑斑，所幸送醫治療後無大礙，全案正由警方調查中。

警方調查，李男是與用餐完畢、正準備離開的客人發生口角，雖雙方第一時間未發生肢體衝突，對方一行也有7人，但李男事後仍獨自追出店外，在大同、和平路口抓著對方其中一人就揮拳，因此反被對方其中一人刺傷。

李男的右大腿和左臂都遭人刺傷，鮮血四濺，所幸友人追出查看情況，對方才急忙逃離，經醫院治療雖無大礙，但仍需觀察一段時間。