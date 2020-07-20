獨居婦車禍行動不便滿屋垃圾臭味 大夥揮汗幫忙大掃除
台中市清水區南社里一名61歲張姓婦人幾年前因車禍行動不便，自理能力不足，又因獨居，住處環境雜亂，屋內滿滿發霉衣服、堆滿雜物垃圾，破舊的櫥櫃等，生活品質嚴重影響生活起居，當地南社里長崔惠國訪查後，經一年多說服她才同意，邀衡山基金會人員前天幫忙大掃除，動員54人，打掃5個多小時才恢復屋內乾淨整潔。
里長崔惠國表示，他訪查發現，婦人家的屋內布滿陳年油垢，很多她收集來的瓶瓶罐罐，房屋內部疑似排泄物沒有自理能力清掃，屋內空氣瀰漫異味，居住環境明顯不佳。
崔惠國多次前往張婦家關切，她剛始表示因行動不便無法自行整理，也不願別人進入屋內幫忙，里長仍不放棄，常到她家慰問關心，經過一年多的努力說服下，終於讓她放下心房，點頭答應，讓里長幫忙協助整理居家環境。
崔惠國立即和台中市社會局聯絡，協調衡山基金會人員共同前往協助清理環境，崔惠國還幫忙運來婦人所需的家具等改善其環境，讓她能有較佳的生活環境。
附近鄰居得知里長協助婦人清理住家環境，都稱讚「崔里長真是佛心，有這樣熱心的里長，是里民的福氣」；崔惠國表示，張婦行動不便，協助整理居家環境，讓她在家有更大的空間可方便使用輪椅活動行動更加安全，改善住家環境衞生也改善鄰居多年因張婦住家環境所造成的困擾，崔惠國也感謝社會局、衡山基金會等單位的協助。
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