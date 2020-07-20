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高市精品店櫥窗玻璃遭彈襲 4男街頭試槍送辦

中央社 / 高雄20日電

高雄市三民區某精品店15日發現櫥窗玻璃呈蜘蛛網狀碎裂及有彈擊點，警方採樣研判遭彈珠等硬物襲擊，經過連日追查，今天宣布偵破，查出蘇姓等4名男子街頭試槍闖禍，拘提送辦。

高雄市警察局三民第二分局表示，獲報三民區大昌二路某家精品店櫥窗玻璃遭彈襲毀損破裂後，封鎖現場採樣鑑驗，發現櫥窗玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，但未穿透，研判是彈珠或硬物所致，店家指稱並未與人結怨或有消費糾紛。

警方調閱附近監視器分析比對，初步查出15日案發時，由蘇男開車載3名友人途經精品店，車上朱姓男子在把玩空氣槍試射，擊發的BB彈打中櫥窗玻璃。

警方今天宣布偵破，並拘提蘇男等4人到案，查扣空氣槍2把及BB彈1包等物證，全案依毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市 警察

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