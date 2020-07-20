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南投埔里民宿小老闆成偷拍狼 今父子再發道歉聲明

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮某農莊民宿前天傳有偷拍事件，至少14人受害，而偷拍狼竟是民宿小老闆，他與該民宿昨晚分別在臉書公開向大眾致歉。雙方今晨又在臉書貼文，前者再發4點聲明，仍強調個人犯案；後者則以負責人身分再次道歉，稱「兒不教父之過」；警方表示，該偷拍案今依法函送檢方偵辦。

昨有女網友再臉書公開貼文，指稱在前天去南投埔里某農莊民宿拍照，結果竟在廁所發現攝影機，並稱至少14人受害，因此報警處理，偷拍者隨後也自首；但因該民宿在網路頗受好評，更在cos界以好拍聞名，因此引發重視，被廣發分享。

而涉嫌偷拍的是該民宿老闆兒子，他昨也在臉書公開發文致歉，並稱已自首，是個人行為，相當後悔，會坦承面對法律制裁，並向被害者及他的不知情家人道歉；該民宿昨晚也在臉書紛絲專頁道歉，並公告「未住宿且有疑慮都可申請退訂金」。

不過，該民宿小老闆針對偷拍一事，今晨又在臉書發出4點聲明，他強調，針孔是他當天趁父母不在家，一時起念才把攝影機裝設在除臭盒裡，除戶外公廁，絕對沒有裝設其他地方，犯案人就我一人，家人都不知情，最後再次向大眾致歉。

該農莊民宿昨雖也貼文道歉，但因文中稱犯案者是「民宿人員」遭質疑避重就輕，今上午也再以「民宿負責人」貼文表示， 對此事深感羞愧，兒不教父之過，觸法就得接受法律制裁，做父親也絕不寬待，對自己的孩子所犯錯誤向大眾致歉。

警方則表示，該起偷拍案在18日受理報案，事發後涉案人就自行到警所自首投案，對案情坦承不諱，也交出相關犯罪工具與相關畫面，訊後，今將依妨礙秘密罪嫌函送南投地檢署偵辦。

南投縣埔里鎮某農莊民宿驚傳偷拍事件，至少有14人受害。圖／擷自Google街景圖
南投縣埔里鎮某農莊民宿驚傳偷拍事件，至少有14人受害。圖／擷自Google街景圖
涉嫌偷拍的民宿小老闆今晨在臉書發出4點聲明，強調個人犯案。圖／擷自當事人臉書
涉嫌偷拍的民宿小老闆今晨在臉書發出4點聲明，強調個人犯案。圖／擷自當事人臉書

民宿 偷拍 自首

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