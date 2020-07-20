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中市凌晨貨車未禮讓小黃未減速 波及路旁車造成6車受損
台中市民魏男今天凌晨駕駛小貨車，在西屯區寶慶街與鞏男駕駛的計程車碰撞，小貨車再撞到停在路旁的1輛轎車及3輛機車，台中市警六分局交通組查出魏男未依規定讓車；鞏男未依規定減速，全案由警方處理中。
警方調查，今天凌晨4時56分，魏男（59歲）駕駛小貨車，由中市西屯區沿寶慶街往寶慶街50巷直行，鞏男（57歲）駕駛計程車沿寶慶街30巷往西屯路直行，兩車在寶慶街30巷口碰撞。
魏男所駕的小貨車，再撞到路旁停放的1輛轎車及3輛機車。至魏男右車身及車頭受損，鞏男的計程車車頭受損，路旁停放的1輛車及3輛機車也受損嚴重。
警方查出，魏男未依規定讓車；鞏男未依規定減速，所幸無人受傷、酒測值均為0。全案由警方處理中。
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