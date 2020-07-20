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婦人象鼻岩潮間帶採捕47顆海膽 46顆未達8公分違法送辦
黃姓婦人到新北市瑞芳區象鼻岩附近潮間帶採捕海膽，深澳安檢所人員出面制止時，發現她已採獲47顆海膽，其中僅有1顆的大小符合採捕規範，其餘均不符合標準，將依漁業法函送新北市政府裁處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。
海巡署北部分署第二岸巡隊今早表示，深澳安檢所人員昨天下午在象鼻岩入口岸際，發現62歲黃姓婦人走進潮間帶採捕，立即蒐證並出面取締。
新北市政府訂定「瑞芳保育區公告限制事項」規定，海膽不含刺殼，長度未滿8公分禁止採捕。岸隊人員發現黃婦已採捕到47顆海膽，經過丈量，僅有1顆長度超過8公分，符合市府訂定的規範，其餘均不符合標準。
第二岸巡隊表示，民眾採捕水產動植物，務必查明當地政府規定，避免誤觸法網。為了保育海洋生態及維護海洋資源，海巡署對從事違規行為者積極查處。此外從事水域遊憩活動也要注意自身安全，遇到危難事件可撥打「118」免費報案專線求助。
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