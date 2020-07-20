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影／2男登志佳陽山迷路 好心果農安排搭流籠下山

聯合報 / 記者游振昇/即時報導

台北7名男女昨天在台中市和平登志佳陽山，其中2男迷路，昨晚已無體力，打電話求救，好心果農安排他們搭流龍下山，員警在流龍起點處接駁，2男登山驚魂才結束。

中市和平警分局環山派出所昨晚9點30分接獲許姓男子報案，一行5男2女結伴登志佳陽山，下山後發現還有2名同行友人33歲魏男及24歲黃男未下山，經電話聯繫，2男稱體力不支又天黑找不到路徑下山，擔心其發生意外，請求員警協助。

環山派出所獲報後，立即派遣警員顏瑞隆、劉偉男前往搜尋，員警在山下開啟警車警示燈引導方向，並打電話安撫2男情緒，請他們原地休息等待救援，員警確認2男大約位置後，聯繫熟知地形的當地鍾姓果農就近搜尋，終於在晚上10點40分，在步道1.5公里處尋獲2男，鍾姓果農引導疲累的2男前往搭乘流籠下山，由員警在流籠頭接往派出所休息。

魏男表示，自己和山友共7人從台北來登山，自己和黃男都是第1次攀登志佳陽山，因腳程太慢又不熟悉路徑所以脫隊，夜晚又找不到路下山，心裡很焦慮，後來友人報案，接獲員警電話後才鬆了一口氣。

黃男說，很感謝員警的救援，見到警車的警示燈，知道距離登山口不遠，但就是找不到下山的路，也很感謝鍾大哥（鍾姓果農）很快就找到我們，並讓我們第1次體驗坐「流籠」。

和平警分局表示，從環山部落攀登志佳陽山步道全程來回約18到19公里，約需12至14個小時，單日攻頂應衡量體力及時間因素，量力而為。

進入山區要結伴同行，攜帶足夠的食糧、飲水、雨衣、禦寒衣物、急救包、手電筒或頭燈、指北針等，如果是屬於高山，應有嚮導，切勿單身前往，天候不佳時，請勿勉強入山，以避免發生危險。

2名男子昨晚登山迷路，搭流龍下山，台中和平警方接駁。圖/警方提供
2名男子昨晚登山迷路，搭流龍下山，台中和平警方接駁。圖/警方提供
2名男子昨晚登山迷路，搭流龍下山，台中和平警方接駁。圖/警方提供
2名男子昨晚登山迷路，搭流龍下山，台中和平警方接駁。圖/警方提供

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