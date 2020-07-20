聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子酒後情緒失控持刀對峙 台南警噴辣椒水強制送醫
台南市賴姓男子昨天深夜11點多酒後情緒失控，在南區住處持水果刀鬧自殺，他的前妻擔心他的安危，報消防人員和員警處置，警消到場後賴拒不開門，最後破門而入，員警對賴噴辣椒水，將他刀子奪下後，今天凌晨強制送醫治療。
台南市消防局救護救護中心，昨天晚上11點40分接獲賴前妻報案，指賴（40歲）在南區住處鬧自殺，請派員搶救，救護人員到場後，發現賴在住處大吵大鬧，情緒激動失控，請轄區員警到場協助處置。
由於賴手持水果刀並反鎖在屋內，雙方僵持近30分鐘，消防人員最後利用破壞器材破壞大門，和員警進入後，由員警朝賴噴了半瓶辣椒水，將賴手中水果刀奪下後，順利將他制伏。
賴被制伏後，依然胡言亂語，救護人員要將他送永康奇美醫院救醫，賴竟說他在國民路台南市立殯儀館有預約掛號，要救護車把他送到殯儀館，令救護人員感到啼笑皆非。據了解，賴經常酒後情緒失控，大吵大鬧，除了家人受不了，也是鄰居眼中的頭痛人物。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言