男子酒後情緒失控持刀對峙 台南警噴辣椒水強制送醫

台南市賴姓男子昨天深夜11點多酒後情緒失控，在南區住處持水果刀鬧自殺，他的前妻擔心他的安危，報消防人員和員警處置，警消到場後賴拒不開門，最後破門而入，員警對賴噴辣椒水，將他刀子奪下後，今天凌晨強制送醫治療。

台南市消防局救護救護中心，昨天晚上11點40分接獲賴前妻報案，指賴（40歲）在南區住處鬧自殺，請派員搶救，救護人員到場後，發現賴在住處大吵大鬧，情緒激動失控，請轄區員警到場協助處置。

由於賴手持水果刀並反鎖在屋內，雙方僵持近30分鐘，消防人員最後利用破壞器材破壞大門，和員警進入後，由員警朝賴噴了半瓶辣椒水，將賴手中水果刀奪下後，順利將他制伏。

賴被制伏後，依然胡言亂語，救護人員要將他送永康奇美醫院救醫，賴竟說他在國民路台南市立殯儀館有預約掛號，要救護車把他送到殯儀館，令救護人員感到啼笑皆非。據了解，賴經常酒後情緒失控，大吵大鬧，除了家人受不了，也是鄰居眼中的頭痛人物。