中市環中路5段深夜翻車事故 撞安全島路燈波及後車

台中市民黃姓男子19日晚間駕車路經南屯區環中路5段快車道時，不慎撞到中央分隔島路燈致翻車，黃男左手擦挫傷；而後方林男駕駛的自小客車，輾壓到前車破裂彈起的碎片，造成左前保險桿擦損，所幸林男未受傷，全案由市警四分局處理中。

警方調查，黃男（19歲)19日晚間9時52分，駕車由黎明路一段沿環中路五段快車道往龍富十路方向行駛，至環中路5段近新民巷時，左前車頭碰撞中央分隔島路燈後造成車子翻車，林男（21歲)駕駛自小客車經過時，壓到碎片彈起造成左前保險桿擦損。由市警四分局春社所及交通分隊員警到場處理。