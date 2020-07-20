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中市環中路5段深夜翻車事故 撞安全島路燈波及後車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃姓男子19日晚間駕車路經南屯區環中路5段快車道時，不慎撞到中央分隔島路燈致翻車，黃男左手擦挫傷；而後方林男駕駛的自小客車，輾壓到前車破裂彈起的碎片，造成左前保險桿擦損，所幸林男未受傷，全案由市警四分局處理中。

警方調查，黃男（19歲)19日晚間9時52分，駕車由黎明路一段沿環中路五段快車道往龍富十路方向行駛，至環中路5段近新民巷時，左前車頭碰撞中央分隔島路燈後造成車子翻車，林男（21歲)駕駛自小客車經過時，壓到碎片彈起造成左前保險桿擦損。由市警四分局春社所及交通分隊員警到場處理。

警方表示，黃男左手擦挫傷、林男未受傷；兩人未飲酒。路口監視器照不到事故位置，兩車均無行車紀錄器影像。全案由警方調查中。

黃男19日晚間駕車路經環中路5段快車道時，不慎撞到中央分隔島路燈致翻車，黃男左手擦挫傷；而後方林男駕駛的自小客車，輾壓到前車破裂彈起的碎片，造成左前保險桿擦損。圖／警方提供。
黃男19日晚間駕車路經環中路5段快車道時，不慎撞到中央分隔島路燈致翻車，黃男左手擦挫傷；而後方林男駕駛的自小客車，輾壓到前車破裂彈起的碎片，造成左前保險桿擦損。圖／警方提供。
黃男19日晚間駕車路經環中路5段快車道時，不慎撞到中央分隔島路燈致翻車，黃男左手擦挫傷；而後方林男駕駛的自小客車，輾壓到前車破裂彈起的碎片，造成左前保險桿擦損。圖／警方提供。
黃男19日晚間駕車路經環中路5段快車道時，不慎撞到中央分隔島路燈致翻車，黃男左手擦挫傷；而後方林男駕駛的自小客車，輾壓到前車破裂彈起的碎片，造成左前保險桿擦損。圖／警方提供。

保險 車道 事故

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