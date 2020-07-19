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桃園9歲童掉落埤塘 媽媽救子不幸溺斃兒獲救
桃園市9歲男童今天在楊梅區一處埤塘邊玩耍，因為想抓魚但不慎失足掉落水裡又不黯水性，37歲的母親目睹兒子落水立即下水要救人，結果兒子在其他人幫忙下安全上岸，母親卻不幸溺水送醫不治。
附近民眾發現溺水意外又無法救婦人，立即撥119報案，消防局第二大隊趕到現場找到人的時候，婦人已經無生命跡象，送往鄰近新竹縣湖口一家醫院急救至晚間不治。
消防局第二大隊下午5點44分接到溺水報案電話，立即調派第二大隊富岡分隊趕往楊梅區富裕街救人，到達現場立即帶救溺裝備及船艇找人，約6點10分找到這名婦人但是已無生命跡象（OHCA），立刻救人上岸，由待命的救護人員急救、送上救護車轉往醫院，到了晚上7點20分仍告不治。
後面該趕來在醫院等候的家人聽到噩耗都掩面痛苦，楊梅警分局已通報桃園地檢署相驗和調查意外發生確切原因。
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