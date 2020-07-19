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北台灣3起溺水意外 2名潛水男子送醫不治戲水婦人獲救

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北台灣3起溺水意外 2名潛水男子送醫不治戲水婦人獲救

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

29歲簡姓男子今天下午與女友和哥哥，前往東北角貢寮龍洞域潛水時溺水。陳姓男子發現簡沉在海底，救上岸時已無呼吸心跳，經送澳底保健站急救仍告不治。簡男為何溺水及死因由檢警調查中。

新北市警、消今天下午5點35分接獲報案，貢寮區龍洞街和美國小前海域有人溺水。貢寮消防分隊到場後，將簡男送醫，醫師急救無效，晚間6點40分宣告不治。

據了解，簡男和黃姓女友、哥哥到龍洞海域浮潛，在相同水域潛水的陳姓男子發現他沉在海底，緊急將他拉上水面，但救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救未能挽回性命。

北台灣海域今天發生多起戲水意外，59歲陳姓男子在新北市瑞芳蝙蝠洞公園海域，背空氣瓶潛水時，被同行友人疑溺水並在水中求救，被救上礁岩時已無呼吸、心跳，送醫不治。

基隆市大武崙沙灘晚間6點半也發生溺水事件，69歲李姓婦人戲水時不慎嗆到，所幸及時被其他民眾發現，救上岸仍可自主呼吸，後來由消防局救護車送往基隆長庚醫院治療。

簡姓男子今天在東北角貢寮龍洞域潛水時溺水，救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今天在東北角貢寮龍洞域潛水時溺水，救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今天在東北角貢寮龍洞域潛水時溺水，救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今天在東北角貢寮龍洞域潛水時溺水，救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今天在東北角貢寮龍洞域潛水時溺水，救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
簡姓男子今天在東北角貢寮龍洞域潛水時溺水，救上岸時已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

溺水 貢寮

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