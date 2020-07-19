竹縣山區步道連2天登山客滑倒 救援送醫無大礙

新竹縣尖石及五峰山區步道，連2天各發生1名登山客滑倒受傷意外，所幸2人由救難人員協助下山，均無大礙，警消提醒，近日山區午後易下雨，路面濕滑，應做足準備並注意安全。

新竹縣政府消防局今天發新聞稿表示，尖石鄉李崠山附近步道及五峰鄉霞喀羅步道，連續2天各有1名登山客不慎失足滑倒，經救難人員與轄區義消協助下，幫助下山就醫，圓滿達成任務。

竹縣府消防局指出，一名登山客昨天傍晚在尖石鄉李崠山附近步道上不慎滑落邊坡，報案時意識清楚，但因眼鏡遺失造成視力模糊，需救難人員前往協助陪同下山，警消獲報立刻派員上山救援。

警消表示，救難人員昨天晚間8時許接觸到這名登山客，經檢查後，生命徵象穩定、無嚴重外傷，晚間9時36分陪同返回登山口，再由友人協助送下山。

此外，五峰鄉霞喀羅步道3.1公里處，一名登山客今天因路面濕滑，不慎滑倒，造成左小腿疑似骨折、無法行走，警消獲報後派員上山，下午1時許接觸到登山客，立即以護木固定患部，再將他固定於捲式擔架，拖拉搬運至登山口後送醫救治。

竹縣消防局表示，近期尖石、五峰山區午後容易下雨，造成路面濕滑，登山行走時需小心注意，提醒登山民眾準備充足的裝備，迷路時可停在路徑上，勿任意下切溪谷，登山應結伴而行，若手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，做好萬全準備、增進登山安全。