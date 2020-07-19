影／行車糾紛騎士騎到派出所求助 多警迅速衝出查看

一名男騎士今晚騎機車衝到台中市清水警分局沙鹿分駐所求助說，有人開車追他，還拿球棒要攻擊，多名警察立即衝山派出所，攔查被指控的轎車，駕駛說只是行車糾紛，要找對方理論，警方在轎車上也沒找到騎士指稱的球棒等武器。

今晚6點多，37歲蘇姓男子騎機車在台中市沙鹿區中山路與七賢路口，和開車的32歲吳姓男子在路口有行車糾紛，疑因轉彎車未禮讓直行車，蘇男心生不滿騎機車上前理論，涉嫌對吳男口出穢言，吳男心生不滿，開車追逐蘇男，蘇騎車逃。

雙方追逐到沙鹿分駐所附近，蘇男騎機車衝到沙鹿分駐所門口向員警請求協助，表示吳男要從轎車後車廂拿棒球棒及其他武器攻擊他。沙鹿分駐所多名員警立即衝出，攔住賓士車。