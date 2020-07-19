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宗教團體港邊辦法會 魚苗搬上船欲「放生」 岸巡急勸阻
新北市深澳漁港今天有宗教團體辦法會，並用小貨車運來好幾桶活魚，打算用娛樂漁業漁船載到海上「放生」。海巡單位出面了解，發現並未申請放流許可，經勸導後，主辦者決定停辦活動，表示會將魚退還盤商。
海巡署北部分署第2岸巡隊表示，今天近午時發現有宗教團體以小貨車載運活魚進入深澳漁港，並於港區附近辦理法會，隨即派員前往查處及蒐證。
經了解，主辦團體先在基隆八尺門向魚商購買活魚，再載到深澳漁港，準備搭乘娛樂漁業漁船出海放生。主辦人對岸巡人員說，因為不熟悉作業程序，所以未向主管機關申請放流許可。
岸巡人員勸導活動主辦人員及娛樂漁船船長，未經許可出海放流違反法令。主辦人表示，在了解相關法規後，今天的活動停辦，未來如要辦類似活動，會依規定向主管機關提出申請。
第二岸巡隊表示，在正確的季節，把正確的魚種放流在正確場域 ，才能發揮良好復育效果，反之可能造成生態浩劫。如果未事先提出申請放流許可，或放流與申請條件不符的魚種，將函送主管機關依漁業法裁處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。
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