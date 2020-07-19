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有人卡水中！ 男大生揪友到霧台神山瀑布玩水卻溺斃

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東霧台鄉今天發生一起溺水意外，一名蘇姓男大生（19歲）與4名友人相約，騎乘機車到神山瀑布遊玩，豈料過程中蘇男獨自走入水中竟溺水，同行友人見狀，立刻通報消防協助。消防獲報後，趕抵現場救援，並將蘇男從水中拉上岸，當下他已失去生命跡象，經醫院搶救，仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方釐清。

據了解，蘇男與4名友人騎乘機車到霧台鄉神山瀑布遊玩，抵達時，蘇男獨自走入水中，卻掉入深潭，再加上不諳水性溺水，隨後下沉至瀑布深潭，同行友人遲遲未見蘇男上岸，立刻通報消防協助，並在電話中表示，「有人卡在水中」。

屏東縣政府消防局獲報後，立刻派遣第一大隊、霧台、三地門、瑪家及特搜大隊前往，共出動8輛搶救車，以及18名搜救人員。搜救人員趕抵現場後，立刻著裝下水搜救。

搜救人員表示，搜救時，由於溪水混濁，無法從水面看見溺水者身影，下水後，往瀑布深潭進行搜索，大約在水深約3至4公尺處發現蘇男，立刻將他從水裡拉上岸，並由救護人員送往醫院搶救。

雖然將蘇男拉上岸時，已無生命跡象，但醫護人員仍在送醫的途中，不斷對他施作CPR，經醫院搶救，蘇男仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方釐清。

屏東縣霧台鄉神山瀑布，下午驚傳溺水意外，消防獲報後立刻趕抵現場救援。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣霧台鄉神山瀑布，下午驚傳溺水意外，消防獲報後立刻趕抵現場救援。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員趕抵現場，立刻下水展開救援任務。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員趕抵現場，立刻下水展開救援任務。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣霧台鄉神山瀑布，下午驚傳溺水意外，消防獲報後立刻趕抵現場救援。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣霧台鄉神山瀑布，下午驚傳溺水意外，消防獲報後立刻趕抵現場救援。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員趕抵現場，立刻下水展開救援任務。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員趕抵現場，立刻下水展開救援任務。記者陳弘逸／翻攝

溺水 事故 屏東

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