屏東霧台神山瀑布驚傳溺水！男子正在醫院搶救中

屏東縣霧台鄉神山瀑布驚傳溺水意外，屏東縣消防局中午12時許，接獲民眾報案稱，「有人卡在水中」。消防獲報後立即出動8車共18人到場救援，並於下午1時55分將男子救起。救起時已無生命跡象，救護人員也隨即將男子送往高雄榮民總醫院屏東分院急救。

【中央社／屏東縣19日電】

屏東霧台鄉神山瀑布今天下午發生1名20多歲的男大學生溺水，消防隊員救起時已無生命徵象，送醫搶救中。神山瀑布去年6月也發生2名大學生溺水死亡事件。

屏東消防局表示，今天下午近1時接到民眾報案表示，溺水者卡在水中，消防人員前往搶救，將溺水民眾救上岸時，已沒有生命徵象，送高雄榮民總醫院屏東分院搶救中。

霧台鄉長杜正吉表示，這名溺水的遊客是大學生，與4名同學一同前往瀑布戲水。

神山瀑布去年6月也發生2名南部科技大學學生溺斃事件，杜正吉表示，神山瀑布整修步道已2年，目前已接近完工階段，但還是公告禁止進入，設有圍籬關卡，但遊客還是無視禁令擅闖。

杜正吉表示，神山瀑布每次發生溺斃事件都在第2層瀑布，同一個地點，因為第一層瀑布下到第二層瀑布時是平坦的河床，溪水清澈可見溪魚，常吸引戲水的人在溪裡游泳逐魚，但有一處是直切下墜，遊客都在這個下墜處溺水。

杜正吉表示，霧台自然人文景觀區上週已由中央核准通過，鄉公所將在下週公告神山瀑布必須申請解說員才能進入，否則將依自然景觀區罰則開罰，希望能因此杜絕神山瀑布再發生不幸事件。

這是7月以來，台灣第5起、屏東第2起溺水事件，屏東14日發生屏東科技大學澳門籍學生在屏東泰武鄉武潭瀑布戲水溺斃。

消防局表示，發現有人溺水時，謹記救溺五步「叫叫伸拋划」，大聲呼救，呼叫119、118、110，或112，利用竹竿、樹枝等延伸物搶救溺水者，岸邊友人拋送球、繩子、空瓶等漂浮物，利用大型浮具如船、救生圈、浮木或救生浮標等划過去。