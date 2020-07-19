不當管教致學童骨折 高市府裁處幼兒園停辦1年

高雄市大寮區一家幼兒園的園長（右站立）被家長指控，拉折五歲童的右手致孩童骨折。 圖／家長提供

高雄市大寮區某幼兒園5月中旬被控不當管教造成幼童骨折，遭高雄市政府教育局裁處109學年度停辦1年，教育局今天表示，7月底前將協助家長媒合安置81名在園幼生。

施姓男子5月14日檢附醫院診斷證明書，向高市警局林園分局指控，5歲的兒子就讀某幼兒園遭不當管教，造成兒子右手遠端橈骨、尺骨骨折，提告過失傷害，全案訊後已函送偵辦。

教育局接獲陳情展開調查發現，幼兒園教師不當管教3名幼生，違規情節重大，依幼兒教育及照顧法規定，裁處幼兒園減招21人，自109學年度（民國109年8月1日）起生效。

教育局後來進一步裁處某幼兒園停辦1年，自109學年度（109年8月1日）起生效，教育局已於7月10日在局網站公告大寮區尚有缺額的公私立幼兒園名單，共計253個缺額，並同步通知園方轉知家長，協助81名在園幼生轉園安置。

教育局指出，已協助園方通知家長幼兒安置相關資訊，並請家長於7月17日回傳收執聯確認收到通知，另令園方7月22日將幼兒安置情形回報教育局，以利教育局7月31日前協助媒合安置。

至於國民黨高市議員邱于軒日前爆料，林園區某幼兒園疑似不當管教幼生，將幼生的手捆綁成像日本科幻漫畫作品貓型機器人「哆啦A夢」的圓球狀手

部，還罰孩子站著吃飯，教育局表示，全案還在裁處中。