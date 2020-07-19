南投萬大南溪一女摔傷 空勤直升機起飛救援

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天早上接到通報，有15人的登山團體，14日從屯原登山口上山，要到安東軍山，預計今天下山，一名女山友昨天摔傷無法走路，空勤今天派黑鷹直升機飛到山區救援，順利救人載下山，送醫治療。

52歲郭姓女山友昨天摔傷，造成左膝蓋撕裂傷，意識清楚無法行走，今天早上已搬運至萬大南溪第二支流會口處待救，因地處偏遠且需經崩塌地，地面搜救人員救援，今天申請空中緊急救護 ，以爭時效 。