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超商店員忘了收回振興三倍券簽收條 南警協助尋回
台南市南區一家超商店員，疏忽未將發放振興三倍券簽收條撕下收回，報請員警能透過領取人車號協助找回，員警獲知後，順利連繫上領取人並親自登門拿回簽收條後交給超商，店員喜出望外，感謝員警處理案件效率超好，也讓他免於賠償損失。
南區一家超商前天下午4點多向警方報案，表示當天中午12點多店員發放振興三倍券時，因繁忙而疏未將信封背面上的簽收條撕下收回，後來在整理時發現短少，故自行調閱店內、外監視器，獲知該名領取人的車號，拜託員警能透過車號，協助聯繫該領取人將簽收條盡快繳回超商，否則店員得自行賠償3千元的損失。
巡佐呂天祿得知，立即透過警政資料庫查知車主資料，並順利連繫上領取人，經確認尚未將振興三倍券的簽收條丟棄後，呂巡佐立即前往領取人住處取回簽收條，並將簽收條立即送回超商，店員見警方親自送回簽收條，對於員警處理案件的超效率，感謝不已。
分局長陳錦文表示，近日因發放振興三倍券，超商、郵局、員警均增加不少工作量，巡佐呂天祿接獲報案即火速幫忙找回並即時親自送回超商，呂員處理事件妥適圓滿，將即時給予獎勵，也希望員警受理各類大小案件均要保持同理心，才能適時解決民眾的困難。
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