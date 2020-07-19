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疑燒烤店火警頻率高 高市消防局：加強公安檢查

中央社 / 高雄19日電

高雄市左營區燒烤店18日晚上火警，共出動21車56人在半小時內撲滅火勢，所幸無人受傷；經查同一地址從102年起有4次勤務紀錄，消防局指出，會針對「累犯」加強公安檢查。

在左營區明誠三路和博愛二路交叉口經營20年的老字號燒烤店去年10月底歇業，原址改由另一家知名燒烤店進駐，沒想到開幕不到一年就傳出火警，這已是同一地址7年來發生的第4次火災

高雄市消防局18日晚上9時46分接獲這家燒烤店的火警通報，中華分隊先出動4車10人滅火，現場雖已無火源，但消防弟兄不敢大意，擔心地下排煙管線仍有殘火，循著管線清查是否有殘火未滅，還切開地板檢視管線，放水降溫。

消防局指出，這家燒烤店火警共出動21車56人趕赴救火，約於18日晚上10時11分撲滅火勢；不過中華分隊分隊長蔡杰炘表示，分隊直到今天清晨零時30分才確認管線已無殘火。消防局清查火場，現場為1樓建築物，於1樓燃燒木炭及燒烤器具，所幸無人受傷受困。

但根據消防資料顯示，同一地址在102年11月27日、106年10月15日、108年3月18日及昨天共4次接獲出勤通報，消防局第二大隊副大隊長薛裕霖告訴中央社記者，消防局會針對「累犯」加強公共安全查察，如果業者有消防設備違失等就會進行裁處。

消防人員研判，起火原因為燒烤火勢回流排油煙管所引起，並指出若排油煙管長期未清洗，將導致油垢堆積，只要火源出現，容易引發火災。薛裕霖說，燒烤店、自助餐或炸雞店業者都應自律，相關法令雖未規範火警頻率，但業者應落實消防設施安全，如有危害公共安全，警方將視案情程度移送。

火災 高雄市

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