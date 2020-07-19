治安差警署令3不2通報 業者加警語：打輸送醫打贏送法院

桃園市中壢警分局昨天深夜針對轄區易滋事酒店等場所，配合全國同步擴大臨檢，警政署副署長黃宗仁到分局校閱及慰勉，指出因近期全台發生數起酒店、夜店治安事件，民眾對治安感到憂心，警方應針對刑法聚眾鬥毆罪、警械使用條例強勢執法。

黃宗仁重申酒、夜店業者也要負起社會責任，不能讓治安事件一再發生，目前桃園市警力、裝備、車輛比以往大幅提升及補足，警察勤務宿舍桃園市更首創全國興建。黃宗仁強調，如有民眾鬥毆滋事，警察同仁據報後應快速到達現場，鳴警笛集結快打警力，強勢制止群眾並依法逮捕滋事分子，展現警方打擊犯罪的決心。

中壢警分局這波臨檢及路檢出動95名員警，鎖定凱悅、世紀KTV易滋事的場所進行威力掃蕩，並要求業者做到「三不得，兩通報」：不得在營業場所販毒、槍擊、鬥毆，不得在營業場所外打架滋事，砸車等；泊車人員不得把鑰匙交給酒客；有糾紛衝突要第一時間通報警察酒客執意開車也要通報警察。特種行業根據警方要求，有的在電梯貼出「3不得2通報」要求，為了加強宣導還加標題「打輸送醫院、打贏送法院」。