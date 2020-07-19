掃蕩暴力犯罪 彰化市封城出動200警力臨檢KTV、舞廳
多縣市近期陸續發生重大治安事件，現正逢暑假，彰化為防範街頭、特殊營業場所發生鬥毆及槍擊案件，昨天夜間實施擴大臨檢專案勤務，針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易發生事故場所，規劃掃蕩臨檢，出動200多名警力在彰化市轄區封城路檢盤查。
彰化警察局昨晚規劃實施方式異於以往，彰化警分局長林崇志說，這次封閉5條彰化市轄區各聯外道路、易衍生暴力滋事、曾發生聚眾鬥毆以及青少年經常聚集營業場所為部署重點。
警方調集彰化、員林、和美、鹿港分局及局本部刑警大隊、少年隊、婦幼隊、保安隊、交通隊等單位，以優勢警力，全力掃蕩，以達威嚇效果。
彰化縣警察局長許錫榮親自主持勤前教育，親自帶隊針對轄內大型易滋事場所實施威力掃蕩臨檢，許錫榮表示，不容許黑道幫派不良分子藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，針對暴力犯罪、街頭鬥毆等不法案件將嚴密蒐證，呼籲民眾發現可疑不法情事或遭受迫害，立即向警察機關報案檢舉。
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