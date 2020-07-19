計程車駛出交流道煞車失靈 運將撞標誌桿驚險保命

李姓男子今天上午駕駛計程車行駛萬瑞快速道路，從暖暖交流道駛出時發現煞車疑失靈，未避免撞上前車，急把方向盤往右打，撞上路旁標誌電桿後側翻才停下。警方調查，李未酒駕，他和同車的妹妹都有明顯外傷，但李妹覺得不適送醫檢查。事故原因由警方調查中。

67歲李男今天上午10點多駕駛計程車，載他的妹妹沿台62線萬瑞快速道路往瑞芳方向行駛，在指標9公里駛出暖暖交流道時，下坡減速發現煞車失靈，為免追撞前方車輛，將方向盤往打右，撞上路邊標誌桿後側翻。