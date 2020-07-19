漸凍人凌晨搭公車遭拒載 錯愕又難過：我們也是乘客

曾任行政院青年顧問、現為新北市青年諮詢委員的胡庭碩，因罹患罕見的「脊髓性肌肉萎縮症」(俗稱漸凍症)，出門必須仰賴電動代步車。他今凌晨從蘆洲捷運站準備搭公車回家時，竟遭司機以「電動代步車不是輪椅」為由拒載，直接轉頭開走，令他心痛直呼，「凌晨我被拋棄在路口，我不知道我回不回的了家」；此外他也表示，身障者經常受到不友善的對待，「我們也是乘客，也希望平安回家」。

家住新北市五股區的胡庭碩，每天必須搭乘公車至蘆洲捷運站，再搭捷運到台北火車站轉乘火車，最後抵達雙溪上班，單趟最少得花2個半小時，每天清晨4點就得出門，接近半夜才到家。

胡庭碩指出，今凌晨12點從蘆洲捷運站準備搭857公車返家時，好不容易等到車，司機竟以「電動代步車不是輪椅」為由拒載，即便他強調代步車符合規定可以上車，但司機卻充耳不聞，轉頭直接開走，留下他獨自在路邊，既錯愕又難過。

胡庭碩痛訴，當時電動代步車只剩最後一格電，「不管是我的人或是我的車，都沒有辦法開過一整座跨越淡水河的橋」，面對不知道的規則，司機不是打電話回總公司詢問，「而是選擇在凌晨半夜把我丟在路上，我的心真的太累了，我的精神真的要崩潰了」。

胡庭碩表示，已遇到不少次拒載的狀況，有一天接連發生，他決定直接在公車道上等車，雖然危險，但這才讓司機不再無視；另他也提到，因上公車時必須靠斜坡度板，常遇到司機用力地摔板子，「難道是想把板子弄壞，這樣就不用載了嗎？」種種不友善的狀況，令他無奈地說，「我們也是乘客，也希望平安回家。」

三重客運協理高燦煌表示，駕駛員因錯誤的將電動輪椅車誤解為電動代步車，而未協助搭乘，事後駕駛也深感抱歉，若經同意，將陪同駕駛當面道歉，並會再教育訓練及行政處分，也會告知所有的駕駛員，在安全無虞的情況下，電動輪椅車一定都要協助搭乘。