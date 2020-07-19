男子攜槍拒絕警方臨檢 自撞安全島棄車逃逸吃官司
吳姓男子去年11月3日凌晨搭乘友人駕駛轎車，行經台南柳營郵局前違停，為警方攔檢盤查，吳擔心涉嫌持有改造手槍被警方查獲，和友人絕臨檢，駕車逃逸至白河區白河交流下與公路台172 線路口時，友人駕車自撞安全島後下車逃逸，員警在車上扣得改造手槍，循線查出吳到案，台南地院依吳違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處徒刑3年2月，併科罰金3萬元，全案可上訴。
判決說，吳於去年6月間，在嘉義縣住處，發現已過世父親遺留仿半自動手槍，未向警察機關報繳持有，去年11月3日凌晨0時41分，吳搭乘由顏姓男子駕駛轎車，行台南市柳營郵局前違規停車，為警攔檢盤查。
吳等人拒絕臨檢，駕車逃逸，經警追緝至台南市白河區白河交流下與公路台172 線路口時，顏駕車自撞安全島並下車逃逸，警在車上扣得改造手槍，循線追查吳到案，法辦起訴。
法官審酌吳犯罪動機、手段、非法持有 槍枝時間、數量，對於他人生命、身體造成潛在危險，對社會治安危害程度、依目前卷內證據所示，尚未持以犯案、犯罪後始終坦承犯行，並帶同員警查獲剩餘槍枝零件態度，量處其刑，併科罰金3萬元，罰金得易服勞役。
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