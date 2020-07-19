影／夜市海盜船鐵器掉險砸童 桃市府要求停業並開罰

桃園市桃園區力行市場附近一處私人夜市，尚未取得合法營運，昨天周六違規營業，一網友在「爆料公社」社群以「差點被爆頭」為文，爆料指出，孩童在玩海盜船，下一秒很重鐵器掉落，還繼續給孩童玩，「大人都可能會GG，孩童呢？有先檢查遊樂設施嗎？」該PO文引發網友熱議，紛紛留言批評「太恐怖了」，有網友說「無照業者，沒人監管，出了事自認倒霉！還是少去玩」。

桃園市政府經發局今天上午指出，上周才新開設的桃園區力行市場附近私入夜市，業者正在依「桃園市攤販集中區管理條例規定」申請夜市集中攤販區，計畫「周三、五、六」營業，目前還在補件申請中，尚未取得合法營運，業者竟偷偷營業，遊樂設施機器還掉落危險，市府要求停業。