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影／夜市海盜船鐵器掉險砸童 桃市府要求停業並開罰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市桃園區力行市場附近一處私人夜市，尚未取得合法營運，昨天周六違規營業，一網友在「爆料公社」社群以「差點被爆頭」為文，爆料指出，孩童在玩海盜船，下一秒很重鐵器掉落，還繼續給孩童玩，「大人都可能會GG，孩童呢？有先檢查遊樂設施嗎？」該PO文引發網友熱議，紛紛留言批評「太恐怖了」，有網友說「無照業者，沒人監管，出了事自認倒霉！還是少去玩」。

桃園市政府經發局今天上午指出，上周才新開設的桃園區力行市場附近私入夜市，業者正在依「桃園市攤販集中區管理條例規定」申請夜市集中攤販區，計畫「周三、五、六」營業，目前還在補件申請中，尚未取得合法營運，業者竟偷偷營業，遊樂設施機器還掉落危險，市府要求停業。

經發局表示，該私人夜人未合法竟違規營業，該局將依該條例規定先開罰5萬以上、10萬元以下罰款，該遊樂設施大型機台還涉及建管業務，該局下周三（22日）將與工務局聯合稽查，若有疏失亦將開罰。

桃園市桃園區一處私人夜市違規營業，孩童玩海盜船設施掉落鐵器（右下），網友在「爆料公社」PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議。圖／翻攝自「爆料公社」社群
桃園市桃園區一處私人夜市違規營業，孩童玩海盜船設施掉落鐵器（右下），網友在「爆料公社」PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議。圖／翻攝自「爆料公社」社群
桃園市桃園區一處私人夜市違規營業，孩童玩海盜船設施掉落鐵器，網友在「爆料公社」PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議。圖／翻攝自「爆料公社」社群
桃園市桃園區一處私人夜市違規營業，孩童玩海盜船設施掉落鐵器，網友在「爆料公社」PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議。圖／翻攝自「爆料公社」社群
桃園市桃園區一處私人夜市違規營業，孩童玩海盜船設施落鐵器（見圖），網友在「爆料公社」PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議。圖／翻攝自「爆料公社」社群
桃園市桃園區一處私人夜市違規營業，孩童玩海盜船設施落鐵器（見圖），網友在「爆料公社」PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議。圖／翻攝自「爆料公社」社群
桃園市桃園區一處私人夜市（見圖）違規營業，孩童玩海盜船遊樂設施掉落鐵器，網友PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議，市府停業開罰。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區一處私人夜市（見圖）違規營業，孩童玩海盜船遊樂設施掉落鐵器，網友PO文爆料「差點被爆頭」，引發網友熱議，市府停業開罰。記者曾增勳／攝影

夜市 爆料公社

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