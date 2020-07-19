高雄KTV爛醉酒客持刀劃傷人 上午仁武落網

高雄易姓男子今凌晨參加同學會步出KTV時，因喝得爛醉如泥，不滿在路邊等計程車的陳姓男子與他對視，便持彈簧刀刺傷陳男後逃逸，轄區警方新興分局獲報後，趕往現場將易男送醫，警方在近10點時，於仁武區抓到落跑的易男。

據了解，刑事幹員今早9點多到達仁武區後庄巷易男住家時，易的父母雙親還矢口否認兒子在家，易男在警方圍捕過程中，還一度要從住處後方翻牆逃跑，但仍難逃刑警逮捕。

易男坦承犯案，並供稱，酒後一時情緒上來才誤刺，至於攜帶的彈簧刀是網路購來，平常隨身用來把玩。警詢後將依殺人未遂罪嫌移送。

易男家中從事營造業，今天凌晨他與好友開同學會，5點多時步出前金區的KTV，因在中華、六合路口，與陳男（28歲）對視了一眼，爛醉的他就邊飆國罵，邊向前要與陳理論。

過程中，易男疑因醉酒還一度踉蹌跌倒在地，起身後易男便持彈簧刀刺傷陳男右腹部，陳、易的好友立即將2人架開，易也隨即搭車逃跑。