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印度籍外商酒後縱火 萬華騎樓機車遭焚燬
台北市政府萬華警分局西門町派出所，昨天早上6時許接獲119轉報，中華路一段76巷1樓發生火警，員警趕赴現場後，發現該址騎樓冒出陣陣濃煙，且住戶停放於該處的機車遭燒毀，消防人員及現場民眾即時將火勢撲滅，沒有人員傷亡。
不過警方調閱監視器畫面，發現是有人對機車縱火，透過監視器鎖定該棟公寓一名來台工作的印度籍男子（34歲），畫面顯示印度男子在起火點短暫停留後，隨即上樓返回住所，不久機車車頭蓋迅速起火燃燒，研判該男涉有重嫌。
這名印度籍男子去年底來台工作，在一家外商公司服務，擔任行銷業務高層；警方詢問印度籍男子，他說沒有與公寓其他住戶發生糾紛、爭執，警方實施酒測，檢定酒測值為0.68 mg/L，這名印度籍男子疑為酒後涉嫌犯案，但他對於縱火行為拒不承認，全案依公共危險罪嫌將該男移送偵辦。
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