高雄知名燒烤店火警冒濃煙 爐下管線高溫地板一片焦黑

高雄鼓山區明誠三路上某間燒烤店，昨（18）晚傳出火警，店內冒出大量濃煙，就連地板都因熱氣被熏黑，高雄市消防局昨獲報後，派出大量消防員趕往現場，幸好店內員工、顧客無人傷亡。

這間知名燒烤店位於鼓山區明誠三路上，昨晚9點多時起火警，高雄市消防局獲報後，出動十全分隊、大昌、鼎金等分隊到場灌救。

警消到場時，燒烤店員工已將店內客人先行疏散，但店內仍竄出陣陣濃煙，消防員到場先行尋找火點做灌救；由於燒烤爐下管線連接著店內的木質地板，就連地板都因高溫變得一片焦黑，消防員另使用破壞器材尋找火點，直至晚間12點多，見火場處理完畢後才離去。