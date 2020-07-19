被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

平交道前地面有許多白線與黃線，很多人不清楚規定，反正只是臨停等火車經過，常看到機車或汽車停在黃網線；平交道黃網線與一般路口的黃網線罰額不同，機車罰1萬5000元、汽車罰3萬4000元，罰一張就幾乎去掉大半薪水，最近卻爆增很多檢舉罰單，讓人跳腳。

近來幾乎在全國各地都有類似遭人檢舉的平交道開罰案件，更誇張是，宜蘭竟有人專門對此檢舉；上個月多達36件檢舉成案，這個月到目前也有25件檢舉，平均每天超過一件以上，全拜二位「檢舉魔人」之賜，讓鐵警每天接檢舉及民眾抱怨電話接到手軟，以前每個月是零件。

警方表示，黃網線禁止臨時停車，在一般路口的黃網線違規臨停，不管機車或汽車都罰600元，但在平交道前的黃網線臨停，機車罰1萬5000元、汽車罰3萬4000元，至少是600元的25倍以上，被罰一張等於去掉多數人半個月的薪水，很多人收到罰單時才知道，原來不能在這裡停等火車經過，相當跳腳。

平交道前槽化線、停等線、黃網線，經常可看到汽機車停等火車，尤其機車居多，有時見停了一整排機車。由於是為了停等火車，且時間不會太長，加上罰款相當重，若要開罰的話是一整排違停全中，所以警方幾乎很少取締，除非有人檢舉。