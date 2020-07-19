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影／21歲女酒駕自撞路樹 3名乘客將連坐罰
北市士林區忠誠路二段上今天清晨發生一起酒駕自撞車禍，年僅21歲洪姓女子，開車載著3名朋友，行駛在忠誠路上，疑似過彎數度太快，在新光三越天母店附近自撞路樹，車上4人受輕傷，送醫救治。警測得酒精值每公升0.46毫克已超標，全案將依照公共危險等罪嫌送辦。
警方指出，今天5時許，洪女開車行經忠誠路二段，疑似車速太快過彎自撞花圃，整輛車隨即噴向中央分隔島自撞路樹，車上安全氣囊彈開，擋風玻璃碎裂，車頭保險桿掉落，車上2男2女甚至驚嚇加上車門一度無法下車，最後由消防人員救出送醫，意識清醒，送往醫院急救。
警方表示，開車的洪女有酒駕情勢，酒測值超過標準值，全案將依照公共危險罪嫌送辦，其他3名乘客將連坐罰，依法開罰600至3000元罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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