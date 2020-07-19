離奇或巧合？ 台南刑大車窗破了隔天逮4逃犯

民國103年9月7日台南新化發生「囝子昌」劉子賢，遭人剁斷雙掌丟包醫院震驚社會，綽號「紅龜仔」的主嫌洪政軍等4嫌犯後全台逃竄藏匿，警方南北追查逾4個月。攻堅前一天，台南市刑大偵防車竟突然在中山高無端車窗大片落裂，幹員認是好預兆「神助」破案，翌日拂曉破門攻堅不花一彈全就擒。

時任台南市刑大偵五隊隊長、現任偵一隊長王俊凱說，當時他與保大霹靂小組分隊長林郁儒、刑大偵五隊分隊長林志魁及另名隊員在開會完，專案小組已掌握洪嫌落腳在台南佳里一處社區透天厝，驅車要前往佳里商討翌日攻堅協調事宜，當時在車上粗略討論。

結果，偵防車南下經過中山高台南新營、下營間的急水溪橋段，車子不明原因大片右後車窗突然碎裂，瞬間幾乎整片車窗玻璃破碎，突來狀況車內同仁還算鎮定，認為這是「神助」好預兆，有人打趣雙關語稱「破了！」

王俊凱說，當時市刑大偵五隊支援新化、善化警分局，4個多月間幾乎都停休忙偵辦，洪政軍及黨羽行事低調，手機還常關機，對外連絡全靠中間出面聯繫，警方密集調閱周遭通聯，掌握洪某4人逃竄至新北蘆洲、三重一帶，但行蹤飄忽，警方苦追。

洪行事機靈，有時還會變裝混淆，經常變換住處，又逃回台南，終於掌握洪等4人落腳在台南佳里一處社區透天厝。