影／網路遊戲引發喋血 兒遭殺傷老爸阻擋也受傷

台中市民張男、許男因玩網路遊戲「俠盜獵車手」起糾紛，雙方今天凌晨約在中市公園路與光大街口談判，張嫌到場後涉嫌持武士刀揮舞，並不斷向許男咆哮，致不慎劃傷許男手臂，另許男的父親為保護兒子，手臂也遭張嫌傷，現場血跡斑斑，經警到場逮獲張嫌，全案由市警二分局調查中。

中市警二分局文正派出所員警，今天凌晨3時50分，在北區公園路與光大街口附近執行勤務時，發現2輛車在路口處形跡可疑，預備攔查時，突然一名男子下車並持刀向對方大聲咆哮，對方車上3人亦下車對嗆，互嗆過程中，持刀男子不慎將對方二名男子劃傷，警方旋即壓制雙方，並查扣該把刀械，傷者經119救護車送往醫院治療，皆無生命危險。