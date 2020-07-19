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影／網路遊戲引發喋血 兒遭殺傷老爸阻擋也受傷
台中市民張男、許男因玩網路遊戲「俠盜獵車手」起糾紛，雙方今天凌晨約在中市公園路與光大街口談判，張嫌到場後涉嫌持武士刀揮舞，並不斷向許男咆哮，致不慎劃傷許男手臂，另許男的父親為保護兒子，手臂也遭張嫌傷，現場血跡斑斑，經警到場逮獲張嫌，全案由市警二分局調查中。
中市警二分局文正派出所員警，今天凌晨3時50分，在北區公園路與光大街口附近執行勤務時，發現2輛車在路口處形跡可疑，預備攔查時，突然一名男子下車並持刀向對方大聲咆哮，對方車上3人亦下車對嗆，互嗆過程中，持刀男子不慎將對方二名男子劃傷，警方旋即壓制雙方，並查扣該把刀械，傷者經119救護車送往醫院治療，皆無生命危險。
警方查出，涉案人張男(25歲）與被害人許男(30歲）於網路遊戲「俠盜獵車手」發生糾紛，因而雙方約至該路口便利商店前談判，張嫌到場後即持刀揮舞，並不斷向許男咆嘯，致不慎劃傷許男手臂，另許男父親 (67歲）為阻擋張田保護兒子，手臂也遭到劃傷。警方立即逮捕張嫌，查扣武士刀，並將許男父子送醫包紮。全案由警方處理中。
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