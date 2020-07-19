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全國擴大臨檢苗165警力強勢出擊 一夜查獲15件
警政署全國性擴大臨檢專案，苗栗縣警局昨天晚上9點動員165名警力，鎖定舞廳、酒店、KTV，青少年經常聚集等曾發生及易發生事故場所40處，密集性掃蕩臨檢，同時在周遭路段實施封鎖式路檢，一夜查獲各類案件15件，展現警察防制暴力、打擊犯罪決心。
苗栗警方統計全國性擴大臨檢專案績效，查獲毒品案4件4人，起獲海洛因1.9公克、安非他命7.61公克，公共危險案6件6人，通緝犯1件1人，詐欺案1件1人，逃逸外勞1件1人，無故侵入住宅1件1人，及違反菸害防治法1件1人。
昨晚苗栗縣警察局局長翁群能主持苗栗分局勤前教育，並指示副局長、主任秘書及督察長，分別到頭份、竹南、通霄、大湖分局主持勤前教育及實施現地督導，翁群能率隊視察苗栗市KTV，翁群能表示，掃蕩暴力是國家目前重要政策，專案針對人潮聚集、易滋事場所實施威力掃蕩，將來也將持續不定期規畫實施，全面打擊暴力、毒品、槍枝與詐欺等犯罪，以淨化苗栗縣治安。
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