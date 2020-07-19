快訊

日本政府補助企業遷出大陸 夏普等57家廠商獲157億元

【白話財經】今年稅收恐短徵 政府會反過頭跟我要錢嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國擴大臨檢苗165警力強勢出擊 一夜查獲15件

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

警政署全國性擴大臨檢專案，苗栗縣警局昨天晚上9點動員165名警力，鎖定舞廳、酒店、KTV，青少年經常聚集等曾發生及易發生事故場所40處，密集性掃蕩臨檢，同時在周遭路段實施封鎖式路檢，一夜查獲各類案件15件，展現警察防制暴力、打擊犯罪決心。

苗栗警方統計全國性擴大臨檢專案績效，查獲毒品案4件4人，起獲海洛因1.9公克、安非他命7.61公克，公共危險案6件6人，通緝犯1件1人，詐欺案1件1人，逃逸外勞1件1人，無故侵入住宅1件1人，及違反菸害防治法1件1人。

昨晚苗栗縣警察局局長翁群能主持苗栗分局勤前教育，並指示副局長、主任秘書及督察長，分別到頭份、竹南、通霄、大湖分局主持勤前教育及實施現地督導，翁群能率隊視察苗栗市KTV，翁群能表示，掃蕩暴力是國家目前重要政策，專案針對人潮聚集、易滋事場所實施威力掃蕩，將來也將持續不定期規畫實施，全面打擊暴力、毒品、槍枝與詐欺等犯罪，以淨化苗栗縣治安。

警政署昨晚全國性擴大臨檢專案，動員165名警力鎖定40處臨檢，同時在周邊路檢。圖／苗栗縣警局提供
警政署昨晚全國性擴大臨檢專案，動員165名警力鎖定40處臨檢，同時在周邊路檢。圖／苗栗縣警局提供
警政署昨晚全國性擴大臨檢專案，苗栗縣警局長翁群能到苗栗分局主持勤教。圖／苗栗縣警局提供
警政署昨晚全國性擴大臨檢專案，苗栗縣警局長翁群能到苗栗分局主持勤教。圖／苗栗縣警局提供
警政署昨晚全國性擴大臨檢專案，動員165名警力鎖定40處臨檢，同時在周邊路檢。圖／苗栗縣警局提供
警政署昨晚全國性擴大臨檢專案，動員165名警力鎖定40處臨檢，同時在周邊路檢。圖／苗栗縣警局提供

臨檢 苗栗縣 警察

延伸閱讀

高雄KTV外酒醉男刺傷人 警方火速到場追緝中

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

深夜臨檢白天上班 警界基層幹部怨爆肝

影／反毒拒飆車 板橋警今晚檢KTV威力掃蕩護治安

相關新聞

被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

平交道前地面有許多白線與黃線，很多人不清楚規定，反正只是臨停等火車經過，常看到機車或汽車停在黃網線；平交道黃網線與一般路...

影／中市凌晨夜店酒客起衝突 警噴灑辣椒水壓制

台中市西屯區環中路一家夜店前，今天凌晨發生劉姓酒客與林姓酒客口角推擠、近身叫囂，市警六分局員警發現後，立即上前制止，經制...

影／21歲女酒駕自撞路樹 3名乘客將連坐罰

北市士林區忠誠路二段上今天清晨發生一起酒駕自撞車禍，年僅21歲洪姓女子，開車載著3名朋友，行駛在忠誠路上，疑似過彎數度太...

影／網路遊戲引發喋血 兒遭殺傷老爸阻擋也受傷

台中市民張男、許男因玩網路遊戲「俠盜獵車手」起糾紛，雙方今天凌晨約在中市公園路與光大街口談判，張嫌到場後涉嫌持武士刀揮舞...

離奇或巧合？ 台南刑大車窗破了隔天逮4逃犯

民國103年9月7日台南新化發生「囝子昌」劉子賢，遭人剁斷雙掌丟包醫院震驚社會，綽號「紅龜仔」的主嫌洪政軍等4嫌犯後全台...

全國擴大臨檢苗165警力強勢出擊 一夜查獲15件

警政署全國性擴大臨檢專案，苗栗縣警局昨天晚上9點動員165名警力，鎖定舞廳、酒店、KTV，青少年經常聚集等曾發生及易發生...

高雄KTV外酒醉男刺傷人 警方火速到場追緝中

高雄陳姓男子今凌晨步出KTV不久後，疑遭酒醉的易姓男子持尖銳利器刺傷，陳右腹部遭劃傷；轄區警方獲報後立即趕到現場，將陳男...

警察故事／像柯南細心 陳宏昇獲鑑識楷模

高雄鳳山警分局偵查隊偵查佐陳宏昇，從考上警察四等特考後，7年間輾轉搖身一變成鑑識小組成員，去年鳳山發生「母女雙屍案」時，...

花蓮秀林三棧溪跳水 外籍生撞傷吊掛送醫

一支11人溯溪團昨上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，途中在中美合作處景點戲水，馬來西亞籍潘姓外籍學生跳水時，不小心撞到石頭，...

警察故事／警車窗「破了！」 隔日逮4逃犯

民國103年9月7日台南新化發生「囝子昌」劉子賢，遭人剁斷雙掌丟包醫院震驚社會，綽號「紅龜仔」的主嫌洪政軍等4嫌犯後全台...

黑煙猛竄！高雄透天厝神明桌冒火光 老婦獲救受驚嚇

高雄市岡山今天晚間驚傳透天厝火警，懷德路某棟三層樓透天建築突然竄出濃烈黑煙，屋內還透出火光。火警當時，78歲老婦人還在二...

打賞無鑑賞期 直播話術恐涉詐欺

直播平台不像多數購物平台有7天鑑賞期，錢花出去可能石沉海底，律師認為，打賞當下「你情我願」，粉絲要提告必須從一開始對話就...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

台中梧棲漁港觀光船碼頭驚見女浮屍 嚇壞遊客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。