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高雄KTV外酒醉男刺傷人 警方火速到場追緝中

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男子今凌晨步出KTV不久後，疑遭酒醉的易姓男子持尖銳利器刺傷，陳右腹部遭劃傷；轄區警方獲報後立即趕到現場，將陳男送醫，幸好僅是右腹部輕傷，無大礙。

據了解，今天凌晨5點多，陳男（28歲）原在在中華、六和路口，與友人正在等計程車接駁，等待不久後，遇到另一名甫步出KTV易男，易不僅全身散發酒味，還語帶挑釁向陳飆罵三字經。

陳男察覺易男不對勁，見他走路還一度踉蹌跌倒在地，陳原好意向易男解釋「拍謝！好好講，我們不要惹事情」，殊不知易男一起身就撞向陳男，為避免衝突擴大，雙方友人都趕緊將2人架開，易男隨即搭車逃跑。

陳這時才驚覺右腹部感到「涼涼的」，疑似被利器刺傷，店家見狀立即通報警方，新興警分局員警火速趕往現場，將陳送往大同醫院，幸好未傷及臟器，僅是皮肉傷，在院方包紮後，陳平安無事。

至於逃逸的易男，轄區警方將他身旁的女伴帶回，目前已鎖定滋事的易男，正全力追緝中。

高雄陳姓男子凌晨步出KTV不久後，遭一名酒醉男子疑持尖銳利器刺傷，陳右腹部遭劃傷；轄區警方獲報後立即趕到現場，將陳男送醫。圖／讀者提供
高雄陳姓男子凌晨步出KTV不久後，遭一名酒醉男子疑持尖銳利器刺傷，陳右腹部遭劃傷；轄區警方獲報後立即趕到現場，將陳男送醫。圖／讀者提供

KTV 計程車

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