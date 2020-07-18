影／反毒拒飆車 板橋警今晚檢KTV威力掃蕩護治安

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令全國各縣市警局今晚同步臨檢轄區內易滋事場所，新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發，今晚陪同警政署主任秘書林順家，前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，板橋警方隨後大陣仗帶警犬前往板橋錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢，要求業者要做好預防措施，不容成為治安破口。

最近疫情趨緩，又逢學校放暑假，加上民眾報復式消費心態，藉由逛街、唱歌抒發情緒，KTV、撞球場、電影院於連假期間更是擠滿消費人潮，板橋地區是新北市往來的樞紐，也是民眾最愛消費的區域，目前轄內共有5家大型連鎖KTV，周末時段更是一位難求。

板橋警分局長劉炯炫表示，聚眾鬥毆及暴力滋擾案件一直是社會關注的焦點，這些鬥毆案件最常發生在公共場所及街頭，尤其是飲酒場所，為有效防制街頭暴力、杜絕酒駕、聚眾鬥毆等犯罪，板橋警分局今晚10時集結分局所有警力，重兵佈署，前往轄內知名的KTV、撞球場、網咖及快炒店等消費場所實施威力擴檢，展現警方打擊犯罪、掃蕩毒瘤、淨化轄區治安的決心。