影／反毒拒飆車 板橋警今晚檢KTV威力掃蕩護治安

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

針對高雄市舞廳砍死人、台南市連傳槍擊，警政署通令全國各縣市警局今晚同步臨檢轄區內易滋事場所，新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發，今晚陪同警政署主任秘書林順家，前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，板橋警方隨後大陣仗帶警犬前往板橋錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢，要求業者要做好預防措施，不容成為治安破口。

最近疫情趨緩，又逢學校放暑假，加上民眾報復式消費心態，藉由逛街、唱歌抒發情緒，KTV、撞球場、電影院於連假期間更是擠滿消費人潮，板橋地區是新北市往來的樞紐，也是民眾最愛消費的區域，目前轄內共有5家大型連鎖KTV，周末時段更是一位難求。

板橋警分局長劉炯炫表示，聚眾鬥毆及暴力滋擾案件一直是社會關注的焦點，這些鬥毆案件最常發生在公共場所及街頭，尤其是飲酒場所，為有效防制街頭暴力、杜絕酒駕、聚眾鬥毆等犯罪，板橋警分局今晚10時集結分局所有警力，重兵佈署，前往轄內知名的KTV、撞球場、網咖及快炒店等消費場所實施威力擴檢，展現警方打擊犯罪、掃蕩毒瘤、淨化轄區治安的決心。

劉炯炫呼籲業者自主約制，若業者不配合，發生聚眾滋事案件，警方將列為易滋事的重要治安場所，採密集式的區域性閉鎖式擴大臨檢，同時轄區主要聯外幹道，也設置多處路檢點，攔檢盤查出、入轄區可疑車輛，維護民眾安全的生活環境。

新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發今晚陪同警政署主任秘書林順家前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，警方隨後大陣仗帶著警犬前往板橋區錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢。圖／警方提供
新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發今晚陪同警政署主任秘書林順家前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，警方隨後大陣仗帶著警犬前往板橋區錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢。圖／警方提供
新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發今晚陪同警政署主任秘書林順家前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，警方隨後大陣仗帶著警犬前往板橋區錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢。圖／警方提供
新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發今晚陪同警政署主任秘書林順家前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，警方隨後大陣仗帶著警犬前往板橋區錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢。圖／警方提供
新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發今晚陪同警政署主任秘書林順家前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，警方隨後大陣仗帶著警犬前往板橋區錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢。圖／警方提供
新北市警局長陳檡文及副局長溫枝發今晚陪同警政署主任秘書林順家前往板橋警分局主持勤教慰問員警辛勞，警方隨後大陣仗帶著警犬前往板橋區錢櫃及星聚點等KTV執行擴大臨檢。圖／警方提供

KTV 臨檢 毒品

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