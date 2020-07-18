黑煙猛竄！高雄透天厝神明桌冒火光 老婦獲救受驚嚇

高雄市岡山今天晚間驚傳透天厝火警，懷德路某棟三層樓透天建築突然竄出濃烈黑煙，屋內還透出火光。火警當時，78歲老婦人還在二樓房間內，警消人員獲報馳援，立刻拉起水線灌救，並入內救出受困老婦人；老婦人驚嚇之餘，幸無大礙。消防人員迅速在半小時內撲滅火勢，起火原因待火調人員釐清。

高雄市119今晚8點4分接獲通報，稱懷德路上一棟透天建築起火，岡山、梓官、燕巢分隊及特搜中隊共出動14車32人前往搶救。消防人員到場判斷，一樓客廳神明桌及周遭雜物燃燒，佈水線控制火勢，並入內救出還在二樓房內的78歲老婦人。老婦人獲救時受了些驚嚇，但生命徵象穩定，無外傷，但還是預防性送岡山秀傳醫院觀察救治。

消防人員初判是客廳神明桌燃燒，但確切起火原因仍有待火調人員鑑定釐清。