廟會遶境施放成排鞭炮 卻是路旁2輛車吃炮
高雄市前鎮區后安路今天下午發生汽車火警，當地某宮廟的廟會遶境經過，在路上施放成排鞭炮，不久，停路旁的2輛轎車突然起火。消防局趕往火場，立即撲滅火苗，但2輛轎車已分別遭燒毀車門和車尾，未造成傷亡，不排除因施放鞭炮導致起火，確實起火原因由消防局調查中。
這2輛轎車停放在前鎮區后安路與天倫街口附近，下午約3點30分起火燃燒。消防局接報，動員瑞隆、成功、前鎮、小港等消防分隊趕往滅火，消防隊抵達時，已先有民眾提滅火器試著滅火，消防人員立即布水線才撲滅火勢，但這2輛轎車已受損。
據了解，這2輛轎車起火前，正好前鎮區佛公地區某宮廟的遶境隊伍經過，參與廟會的人員曾這輛轎車停放的后安路上，施放成列的鞭炮，不久，就有人發現這2輛轎車起火。
警、消到場，懷疑轎車起火疑與廟會遶境隊伍施放鞭炮有關，2車車主也要求向主辦遶境的宮廟求償。消防局表示，廟會遶境未向警方申請路權，事先也未申請燃放爆竹煙火，將通知宮廟負責人調查起火原因，如火警與施放鞭炮有關，也將依高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，對廟方開罰。
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