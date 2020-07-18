快訊

日本政府補助企業遷出大陸 夏普等57家廠商獲157億元

【白話財經】今年稅收恐短徵 政府會反過頭跟我要錢嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛局女墜樓告別式 前東家「曾經有個女孩」千字文送別

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

林姓女員工今天舉辦告別式，現場以白色百合花海做為布置，親友手持白玫瑰瞻仰林女，神情哀戚。記者趙容萱／攝影
林姓女員工今天舉辦告別式，現場以白色百合花海做為布置，親友手持白玫瑰瞻仰林女，神情哀戚。記者趙容萱／攝影

新北市衛生局林姓女員工3日墜樓身亡，今天舉行告別式，林女曾任職弘道老人社會福利基金會長照員，前東家弘道老人社會福利基金會前執行長、台中市前副市長林依瑩到場送她最後一程，弘道老人社會福利基金會隨後也以「曾經有個女孩」為題，並標註「1991-2020」、「妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩」發表千字文追悼她。

29歲林女在本月3日在臉書留下千字文後墜樓身亡，由於其生前在臉書留言指控遭執行長性侵，警方以關係人傳喚物理治療所前執行長夫婦做筆錄，函送檢方參辦。

林女今天舉辦告別式，靈堂以她生前生活照當遺照，現場以香水百合花海布置，上午9時15分開放親友瞻仰儀容，親友手持白玫瑰瞻仰林女，神情哀戚，氣氛莊嚴肅穆，今天上午10時公祭。

弘道老人社會福利基金會前執行長林依瑩表示，基金會在5、6年前推動長照服務，林女是第一批投入的長照員。當初就是因為林女這樣不求回報的付出，帶動很多人跟著投入，一點一滴累積，讓長照工作在台灣可以蓬勃發展，真的非常感謝林女。

弘道文教基金會追悼文：

曾經有個女孩，光鮮亮麗進到百貨公司當櫃姐，最後決定轉過身到居家服務現場，紮起馬尾、褪下華服，從事當時很多人還都不了解的長照，當人家問說她為什麼要從事「把屎把尿」的照顧工作，她總笑說：「因為我喜歡看見長輩的笑容啊！」

曾經有個女孩，面對人人都覺得難纏冷淡的阿嬤，她用溫柔又有創意的方式迎向這個「挑戰」，拿起隨身的小化妝包，為阿嬤畫上粉紅色指甲油，黑白的失能生活彷彿瞬間擦上了顏色，在阿嬤的手上閃閃發亮。

也因為這樣，阿嬤和女孩開啟了話題和互動，原本不喜歡出門的阿嬤，竟然開始喜歡出門、喜歡和街坊鄰居聊天寒暄，有誰想得到這樣的身心轉變，會是一公分見方指甲上的五彩繽紛立了大功？

女孩笑說：「我也沒想到，每次幫阿嬤擦上指甲油，阿嬤就高興一個禮拜，都捨不得擦掉！」其實不是歪打正著，而是女孩懂得另一個大女孩也愛美的心情，照顧需要的體貼入微，她實踐了。

曾經有個女孩，是一位「愛念經」阿嬤的忠實聽眾──家家有本難念的經，阿嬤對家人的抱怨與想念，從來都不對家人說，都只跟這女孩說。

有一年母親節，女孩突發奇想，去文具店買了一疊彩紙，和阿嬤一起做卡片，請阿嬤在卡片中寫下想對每個孩子說的話，母親節時把卡片放在客廳桌上，卡片上屬名給大兒子、二兒子…通通都有，並在每張卡片的最後一行寫上「看完卡片後請去擁抱阿嬤一下，並和阿嬤說說話。」

母親節過後，女孩問阿嬤「母親節過得如何？」，阿嬤還假裝說「沒什麼。」後來透過阿嬤的大媳婦才知道，母親節那天全家人抱在一起，感動得哭成一團，「這是我們全家第一次說真話，說心裡話。」家人回憶道。

曾經有個女孩，獲得弘道的支持，在從事照顧秘書兩年後遠涉重洋到日本進行研修，眼看日本「零約束」、「尊重照顧專業」及「追求安全的照顧工作環境」等這些態度體現在照顧服務的日常小事上，女孩領悟到，就算「翻身拍背、洗澡沐浴」技術做得再好，如果做不到「以人為中心」的服務，照顧工作者依然得不到應有的尊重及專業成就。

但如果照顧工作者運用專業，讓老人家得到像人一樣的對待，特別是失能的長輩，從練習坐起，到下床練站、練走，進而扶助行器行走，慢慢恢復生活能力，被照顧者和家屬看見改變，對於照顧服務工作的想像也會翻轉。「台灣終將也要有屬於我們自己的『照顧革命』！」當時，女孩的眼神閃閃發亮。

親愛的粉絲們，今天是這位女孩、這位弘道曾經的好夥伴xx的告別式。面對年輕生命的隕落，我們萬般不捨。在此，也想在這邊跟您分享，關於她在弘道的故事，以及透過她短暫卻活得用心的生命，讓我們看見不一樣的長照。

#1991-2020

#妳永遠是阿公阿嬤心中那笑容親切的女孩

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀

新北衛生局女職員告別式 弘道基金會發文追悼

影／弘道「爺奶Color Walk 」健走 20日開放報名

才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度洩端倪

新北微星科技公司總經理墜樓 保全人員發現嚇壞了

相關新聞

被罰1.5萬才知平交道這不能停 檢舉爆增民眾荷包大失血

平交道前地面有許多白線與黃線，很多人不清楚規定，反正只是臨停等火車經過，常看到機車或汽車停在黃網線；平交道黃網線與一般路...

影／中市凌晨夜店酒客起衝突 警噴灑辣椒水壓制

台中市西屯區環中路一家夜店前，今天凌晨發生劉姓酒客與林姓酒客口角推擠、近身叫囂，市警六分局員警發現後，立即上前制止，經制...

影／21歲女酒駕自撞路樹 3名乘客將連坐罰

北市士林區忠誠路二段上今天清晨發生一起酒駕自撞車禍，年僅21歲洪姓女子，開車載著3名朋友，行駛在忠誠路上，疑似過彎數度太...

影／網路遊戲引發喋血 兒遭殺傷老爸阻擋也受傷

台中市民張男、許男因玩網路遊戲「俠盜獵車手」起糾紛，雙方今天凌晨約在中市公園路與光大街口談判，張嫌到場後涉嫌持武士刀揮舞...

離奇或巧合？ 台南刑大車窗破了隔天逮4逃犯

民國103年9月7日台南新化發生「囝子昌」劉子賢，遭人剁斷雙掌丟包醫院震驚社會，綽號「紅龜仔」的主嫌洪政軍等4嫌犯後全台...

全國擴大臨檢苗165警力強勢出擊 一夜查獲15件

警政署全國性擴大臨檢專案，苗栗縣警局昨天晚上9點動員165名警力，鎖定舞廳、酒店、KTV，青少年經常聚集等曾發生及易發生...

高雄KTV外酒醉男刺傷人 警方火速到場追緝中

高雄陳姓男子今凌晨步出KTV不久後，疑遭酒醉的易姓男子持尖銳利器刺傷，陳右腹部遭劃傷；轄區警方獲報後立即趕到現場，將陳男...

警察故事／像柯南細心 陳宏昇獲鑑識楷模

高雄鳳山警分局偵查隊偵查佐陳宏昇，從考上警察四等特考後，7年間輾轉搖身一變成鑑識小組成員，去年鳳山發生「母女雙屍案」時，...

花蓮秀林三棧溪跳水 外籍生撞傷吊掛送醫

一支11人溯溪團昨上午到花蓮縣秀林鄉三棧溪溯溪，途中在中美合作處景點戲水，馬來西亞籍潘姓外籍學生跳水時，不小心撞到石頭，...

警察故事／警車窗「破了！」 隔日逮4逃犯

民國103年9月7日台南新化發生「囝子昌」劉子賢，遭人剁斷雙掌丟包醫院震驚社會，綽號「紅龜仔」的主嫌洪政軍等4嫌犯後全台...

黑煙猛竄！高雄透天厝神明桌冒火光 老婦獲救受驚嚇

高雄市岡山今天晚間驚傳透天厝火警，懷德路某棟三層樓透天建築突然竄出濃烈黑煙，屋內還透出火光。火警當時，78歲老婦人還在二...

打賞無鑑賞期 直播話術恐涉詐欺

直播平台不像多數購物平台有7天鑑賞期，錢花出去可能石沉海底，律師認為，打賞當下「你情我願」，粉絲要提告必須從一開始對話就...

熱門新聞

捷運小巨蛋站出口附近 驚傳女子墜樓身亡

天熱摔落邊坡？ 高市男子挑戰「旗靈縱走」不幸喪命

台中一中學生罵女嬰「是狗」？校方：勿枉勿縱不袒護

影／情侶手牽手甜蜜過馬路 下一秒貨車駛來女被撞重傷昏迷

影／基警威力掃KTV、封街大臨檢 林炎田：壓制暴力氣焰

台中梧棲漁港觀光船碼頭驚見女浮屍 嚇壞遊客

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。