守護大豹溪水域安全 新北消防空拍機巡查

三峽大豹溪溺水事件頻傳，新北市消防局結合民間救難團體設置駐點警戒勤務，並跨局處組成「水安聯合巡查小組」，結合空拍機進行巡查，遇特殊天候將勸導民眾上岸，違者取締。

新北市長侯友宜今天下午主持「109年三峽區大豹溪水域安全視察暨民間救難團體慰問活動」，侯友宜接受媒體聯訪時表示，水域安全是市府重要工作，民間救難團體與消防夥伴都很辛苦，市府也會全力以赴。

新北市政府消防局表示，市府已針對三峽大豹溪公告水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間進行法令公告，並整合消防及民間救難團體進行駐點警戒，同時宣導防溺相關知識。

目前大豹溪水域駐點警戒勤務包括消防人員駐點11處，民間救難團體協助駐點17處，除結合空拍機進行水域安全巡查，即時廣播注意事項，也透過業者設置攝影系統進行遠端巡視。

新北市消防局表示，已結合市府觀光旅遊局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，針對公告水域編排稽查勤務，並督導鄰近水域業者落實設置岸上警戒人員及廣播系統等自主安全管理事項。

若遇短時強降雨等特殊天候時，將立即勸導民眾上岸，若民眾屢勸不聽，將進行蒐證取締，絕不允許公權力受到挑戰。

新北市消防局表示，從4月份勤務啟動迄今，民間救難團體協勤動員3866人次，協助消防人員成功救起18名戲水民眾，防止溺水憾事發生。

三峽大豹溪過去曾多次發生民眾溺水事件，今年5月16日，27歲女子在大豹溪劃定合法水域範圍遭水流沖離警戒繩，幸經被及時發現後成功救起。

今年6月21日大豹溪沿岸的青山谷更是1天發生2起溺水，3歲男童不小心從3公尺高岸邊跌落溪流，經消防隊員拋出救生圈後將男童拉回岸邊，幸無大礙；另9歲男童則是落水後被消防駐點人員發現救起，同樣無大礙。